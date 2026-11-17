Рыбные ресурсы Западного бассейна обсудил НПС

Шпрот и салака остаются основой добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне, отметили на заседании научно-промыслового совета. Специалисты обратили внимание, что изменения климата повлияли на запасы некоторых видов.

Мероприятие прошло на площадке Санкт-Петербургского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии — ГосНИОРХ имени Л.С. Берга.

«С начала текущего года в Западном рыбохозяйственном бассейне выловлено 61,4 тыс. тонн рыбы. В том числе шпрота (кильки) — 37,3 тыс. тонн, что на 3,2 тыс. тонн выше уровня 2025 года; сельди балтийской (салаки) — 16,8 тыс. тонн», — привел цифры председатель НПС, заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, ученые отмечают положительную динамику запасов этих видов. Планируется, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе основу сырьевой базы российского промысла в Балтийском море продолжит составлять шпрот, значимую роль сохранит салака.

Запас речной камбалы находится в устойчивом состоянии и сохраняется в биологически безопасных пределах.

Состояние большинства промысловых запасов Куршского и Калининградского заливов оценивается как удовлетворительное. Это позволяет вести стабильный промысел.

В Ладожском озере запас корюшки оценивается как хороший, судака — как удовлетворительный. Специалисты также фиксируют рост ресурсов теплолюбивых видов, в том числе леща и плотвы.

«При этом аномально теплые зимы осложняют естественное воспроизводство сига и ряпушки. Климатические условия также влияют на нерест трески», — обратили внимание в федеральном агентстве.

Для уточнения прогнозов ВНИРО проведет дополнительные исследования Финского залива, оценит текущее состояние промысловых запасов корюшки и речной миноги, чтобы разработать научно обоснованные меры по их увеличению.

Отдельное внимание собираются уделить уловистости орудий добычи, применяемых при освоении корюшки. Ожидается, что полученные данные позволят точнее оценивать промысловую нагрузку и совершенствовать регулирование путины.

НПС поддержал ранее разработанные поправки в бассейновые правила рыболовства.

Дополнительный вклад в сырьевую базу вносит товарная аквакультура. По итогам 2025 г . рыбоводные предприятия Западного бассейна произвели более 12 тыс. тонн продукции, с начала 2026 г . — уже 10,5 тыс. тонн, рассказали в пресс-службе.

Лидером остается Ленинградская область. В 2025 г . она вырастила 10 тыс. тонн рыбы и вошла в десятку крупнейших рыбоводных регионов России. С начала 2026 г . объем производства в Ленобласти достиг 8,77 тыс. тонн.

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