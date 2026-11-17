Торги: две акватории в Заволжье разыграют среди промысловиков
В Саратовской области на электронный аукцион выставили два речных участка для промышленного рыболовства. Заявки принимают до 30 ноября.
Торги организует областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью
Виды водных биоресурсов на обоих участках — лещ, сазан, плотва, карась, язь, судак, окунь, щука и другие виды рыб и беспозвоночных, ежегодно определяемые Росрыболовством.
Аукцион планируют провести 14 декабря на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». РЛУ предоставляют на 10 лет.
Читайте также: Депутаты вновь выступили с инициативой о судьбе браконьерских уловов
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews