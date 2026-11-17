Торги: две акватории в Заволжье разыграют среди промысловиков

В Саратовской области на электронный аукцион выставили два речных участка для промышленного рыболовства. Заявки принимают до 30 ноября.

Торги организует областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью 597 га и 130 га расположены, соответственно, на реках Большой Узень в Ершовском районе и Малый Кушум в Балаковском районе.

Виды водных биоресурсов на обоих участках — лещ, сазан, плотва, карась, язь, судак, окунь, щука и другие виды рыб и беспозвоночных, ежегодно определяемые Росрыболовством.

Аукцион планируют провести 14 декабря на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». РЛУ предоставляют на 10 лет.

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