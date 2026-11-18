На «рыбную» госпрограмму собираются добавить денег
Профильный комитет Госдумы поддержал целый ряд поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. В том числе рекомендовано увеличить расходы на реализацию программы развития рыбохозяйственного комплекса.
В первом чтении Госдума приняла законопроект о главном финансовом документе страны 29 октября. Тогда расходы на государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусматривались на
Как сообщает корреспондент Fishnews, комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении целый ряд поправок к законопроекту. В том числе депутаты поддержали предложенные правительством изменения по финансированию госпрограммы развития рыбной отрасли. На
Рассмотреть проект закона «О федеральном бюджете на
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