На «рыбную» госпрограмму собираются добавить денег

Профильный комитет Госдумы поддержал целый ряд поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. В том числе рекомендовано увеличить расходы на реализацию программы развития рыбохозяйственного комплекса.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о главном финансовом документе страны 29 октября. Тогда расходы на государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусматривались на 2027 г . в размере порядка 18,7 млрд рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении целый ряд поправок к законопроекту. В том числе депутаты поддержали предложенные правительством изменения по финансированию госпрограммы развития рыбной отрасли. На 2027 г . предлагается увеличить расходы на реализацию программы на сумму около 313,5 млн рублей — до 19 млрд рублей.

Рассмотреть проект закона «О федеральном бюджете на 2027 г . и на плановый период 2028 и 2029 гг.» во втором чтении Госдума планирует 19 ноября.

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