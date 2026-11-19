Наука: морская живность Дальнего Востока переносит климатические изменения по-разному

Влияние глобального потепления на обитателей дальневосточных морей неодинаково: есть выигравшие и проигравшие. Доклад об этом представили на большой научной конференции во Владивостоке.

Научно-практическая конференция в Тихоокеанском филиале ВНИРО «100 лет ТИНРО: наука сохранения биоресурсов для будущих поколений» охватила разные направления – от состояния сырьевой базы промысла до аквакультуры. К участию пригласили разные научные организации.

Ведущий научный сотрудник лаборатории промысловой океанографии ТИНРО, д.г.н. Юрий Зуенко сделал пленарный доклад «Влияние современных климатических изменений на субарктические морские экосистемы», сообщает корреспондент Fishnews.

Никогда такого не было

Докладчик обратил внимание, что самый известный показатель изменения климата — глобальная температура воздуха. С начала XX в. наблюдается ее повышение, резко ускорившееся с 1980-х гг.

Вполне очевидная, по словам ученого, причина — улучшение теплоизолирующих свойств атмосферы в связи с ростом концентрации CO2 («парниковый эффект»), хотя что вызывает этот рост – еще не вполне ясно.

За 120 последних лет приземная температура воздуха повысилась более чем на 1,5°C. Самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений был 2024 г ., а в июле того же года наблюдался самый жаркий день со средней по планете температурой 17,16°C. Август 2026 г . объявлен самым жарким в истории месяцем, когда средняя месячная глобальная температура воздуха достигла 16,96°C (аномалия 1,65°C ).

Причем, как сообщают палеоклиматологи, это — рекорды не только за время инструментальных наблюдений, но и за последние 100 тыс. лет, то есть вообще за всю историю существования современного человека, подчеркнул Юрий Зуенко.

Наблюдения в дальневосточных морях показывают те же результаты: в последние десятилетия во всех морях макрорегиона наблюдаются положительные тренды температуры (на всех глубинах во все сезоны) и отрицательные тренды ледовитости. Температура быстрее всего растет на поверхности Берингова моря, ледовитость убывает — в Охотском море.

Факторы воздействия

Потепление климата может воздействовать на морские экосистемы посредством разных факторов: рост температуры воды; повышение уровня моря; снижение содержания кислорода в воде (деоксигенация); повышение кислотности воды (снижение pH, ацидификация).

Примеров влияния повышения уровня моря и ацидификации на биотические компоненты экосистем дальневосточных морей пока нет. Возможно, что такое влияние оказывается, но еще не коснулось важнейших видов. Интересным примером влияния колебаний уровня воды может стать озеро Ханка, где такие перемены происходят гораздо быстрее. Пример Ханки показывает разнонаправленное влияние колебаний уровня на разные виды рыб.

Из четырех перечисленных факторов два — производные температуры воды. То есть вода теплеет, за счет этого повышается уровень моря и снижается содержание кислорода. Только ацидификация — повышение кислотности — не зависит от фактора температуры.

«Поэтому можно сказать, что рост температуры — это самое главное. Но каким образом самый главный фактор влияет, собственно, на экосистемы?» — задался вопросом докладчик.

Во-первых, потепление ведет к снижению биопродуктивности из-за ослабления конвекции. Основа высокой биопродуктивности субарктических морей — ежегодная «вспашка» водной толщи конвективным перемешиванием, что обеспечивает поставку необходимых для фотосинтеза биогенных элементов в фотический (освещаемый солнцем) слой. При ослаблении конвекции в условиях теплых зим часть запаса биогенов захоранивается в глубинных слоях, а их концентрации в фотическом слое моря снижаются. В результате первичная продуктивность акватории уменьшается.

Во-вторых, повышение температуры также ведет к деоксигенации из-за ослабления конвекции. Из-за этого содержание кислорода в котловинах Японского моря приблизилось к нулю. В Охотском море по той же причине деоксигенация охватила нижнюю часть промежуточного слоя, где обитает черный палтус.

Низкое содержание кислорода, предположительно, неблагоприятно для нереста палтуса, поэтому происходит «распыление» нерестилищ из традиционного района нереста в менее пригодные для воспроизводства. В результате в последнее десятилетие эта популяция палтуса находится в глубокой и устойчивой депрессии.

В-третьих, потепление ведет к бореализации, когда при усилении теплых течений обитатели дальневосточных морей распространяются на север.

Так, в Беринговом море усиливаются течения, которые разрушают Лаврентийское холодное пятно и выносят на северный шельф крупный зоопланктон. А за ним перераспределяются с восточноберинговоморского шельфа на север сельдь, минтай и треска.

В-четвертых, повышение температуры улучшает воспроизводство, отметил Юрий Зуенко. Температура воды напрямую воздействует на физиологические процессы, а именно на их скорость. Это особенно важно для ранних фаз онтогенеза животных. У большинства животных на ранних фазах развития наблюдается наибольшая смертность, в значительной степени «случайная». Чем быстрее эта фаза будет пройдена, тем больше потомства выживет, и это напрямую зависит от температуры.

«Мы проводили эксперимент: наблюдали, как развивается икра анчоуса в Амурском заливе в зависимости от температуры. И определили, что в июне, когда температура была 16°C , продолжительность развития икры была 76 часов, а в июне, при температуре 18°C , — 66 часов. В более теплой воде смертность уменьшилась с 96% до 87% в более теплой воде. Тоже, казалось бы, небольшое изменение, порядка 10%. Но выживаемость-то при этом увеличилась с 4% до 13%, то есть в три раза. И таким образом даже небольшое увеличение температуры — буквально на 2 градуса — привело к трехкратному увеличению выживаемости», — рассказал докладчик.

В-пятых, усиление течений может влиять не только на распределение видов, но и на воспроизводство. В частности, усиление Цусимского течения в Японском море, с одной стороны, способствовало миграции южных видов. С другой — ухудшило воспроизводство хоккайдского минтая, так как течение выносило его икру из благоприятного для развития личинок прибрежного района.

В-шестых, для массовых видов важным фактором, влияющим на успех воспроизводства, является «фактор плотности». Высокочисленные поколения появляются при оптимальной численности родителей, соответствующих экологической емкости биотопа, а при ее превышении воспроизводство ухудшается. В устойчивых условиях этот механизм обеспечивает стабильную численность популяции. Но, как оказалось, емкость биотопа меняется в зависимости от условий среды.

В-седьмых, потепление влияет на выживаемость. Для рыб опасен момент перехода на внешнее питание. В это время личинка должна быстро найти пищу, так как запас питательных веществ в организме уже исчерпан. Это возможно в условиях изобилия пищи, и в идеале — в момент активного развития («цветения») фитопланктона. Время выклева должно совпасть с этим моментом, иначе личинки погибнут. А «цветение» длится лишь несколько дней.

Нерест сардины успешен только когда его пик наступает за 16–36 суток до начала «цветения», то есть в конце апреля — начале мая. Поэтому потепление климата для сардины не имеет однозначного эффекта, так как ее воспроизводство ухудшается и при потеплении, и при похолодании. Наоборот, на приморскую навагу это влияет однозначно: чем раньше нерест — тем хуже. Так, изменение сроков с января на декабрь привело к депрессии.

Выигравшие и проигравшие

«Обобщая все эти механизмы, могу сказать, что все они действуют одновременно. И это, конечно, проблема, потому что они разнонаправленны. И вот пример: мы попытались применить эти знания для исследования, как изменение климата влияет на численность объекта номер один для российского рыболовства — охотоморского минтая», — рассказал Юрий Зуенко.

Фактически на популяцию действует сразу несколько климатообусловленных факторов — через разные механизмы. Например, воспроизводство минтая зависит от ледовитости моря, однако этот фактор не является главным. Численность пополнения определяется в основном величиной нерестового запаса, но модулируется процессами, связанными с ледовитостью. А величина запаса определяется суммой пополнения за несколько лет, которая модулируется естественной смертностью и промысловым изъятием.

Таким образом потепление климата влияет на эксистемы разнонаправленно. Есть «виннеры» и «лузеры», то есть те, кому от потепления хорошо и кому плохо. Это зависит от трофического уровня и от особенностей экологии отдельных видов.

Так, положение в экосистемах дальневосточных морей в последние три десятилетия ухудшилось для диатомовых водорослей, массовых видов копепод, эвфаузииды, наваги Японского моря, минтая Японского моря, сайры, черного палтуса. В свою очередь улучшилось для некоторых видов динофлагеллят, амфипод, сагитт, медуз, тихоокеанских лососей, наваги Охотского моря; минтая Берингова моря, сахалино-хоккайдской сельди, трески, хищных субтропических видов рыб (желтохвоста, гипероглифа, тунцов и других).

Суть влияния современных климатических изменений на субарктические морские экосистемы — уменьшение продуктивности при росте эффективности их функционирования. При этом мера эффективности функционирования экосистемы — соотношение продукции разных трофических уровней. Так, за последние десятилетия соотношение первичной продукции трофической цепи и мирного зоопланктона изменилось в пользу последнего.

Поскольку промыслом эксплуатируются в основном верхние трофические уровни экосистем, происходящие в них перестройки способствуют расширению видового состава промысловых ресурсов при снижении доли массовых видов, подытожил докладчик.

Читайте также: Наука предлагает к промыслу на Камчатке нетрадиционные объекты

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews