Торги: промысловикам предлагают рыбу Онеги и Ладоги

Профильное ведомство Карелии выставило на электронный аукцион 14 долей квот добычи судака и сига в Онежском и Ладожском озерах в границах республики для промышленного освоения. Подавать заявки можно будет с 25 ноября до 11 декабря.

Торги организует региональное министерство сельского и рыбного хозяйства. Согласно аукционной документации, планируется разыграть восемь долей квот на Онежском озере — по четыре лимита судака и сига, а также шесть долей квот сига на Ладоге.

Как сообщает корреспондент Fishnews, начальные цены лотов варьируются от 250 рублей до 55 тыс. рублей. Торги запланированы 22 декабря на площадке «Сбербанк-АСТ».

С победителями заключат договоры на срок до конца 2033 г .

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