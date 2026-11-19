Торги: промысловикам предлагают рыбу Онеги и Ладоги
Профильное ведомство Карелии выставило на электронный аукцион 14 долей квот добычи судака и сига в Онежском и Ладожском озерах в границах республики для промышленного освоения. Подавать заявки можно будет с 25 ноября до 11 декабря.
Торги организует региональное министерство сельского и рыбного хозяйства. Согласно аукционной документации, планируется разыграть восемь долей квот на Онежском озере — по четыре лимита судака и сига, а также шесть долей квот сига на Ладоге.
Как сообщает корреспондент Fishnews, начальные цены лотов варьируются от 250 рублей до 55 тыс. рублей. Торги запланированы 22 декабря на площадке «Сбербанк-АСТ».
С победителями заключат договоры на срок до конца
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