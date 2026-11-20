Страны ЮВА сверили часы в противодействии незаконному рыболовству

Государства Юго-Восточной Азии намерены усилить контроль за промыслом и происхождением рыбной продукции. В числе инструментов — региональный реестр флота и электронная сертификация уловов.

В столице Индонезии Джакарте прошло 19-е заседание координационного комитета Регионального плана действий по развитию практик ответственного рыболовства, включая борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (RPOA-IUU). Представители 11 стран — участниц инициативы, а также консультативных и партнерских организаций обсудили ход выполнения плана работы на 2026 г ., совершенствование механизмов контроля и приоритетные направления регионального сотрудничества на 2027 г .

Как сообщает корреспондент Fishnews, RPOA-IUU объединяет Индонезию, Бруней, Камбоджу, Австралию, Малайзию, Папуа — Новую Гвинею, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Восточный Тимор и Вьетнам.

На заседании представители Центра развития рыболовства Юго-Восточной Азии (SEAFDEC) рассказали о ходе реализации региональных инициатив по противодействию незаконному промыслу. Основное внимание уделили расширению обмена информацией между государствами АСЕАН, совершенствованию систем мониторинга, контроля и надзора, а также повышению эффективности применения действующих природоохранных и контрольных мер.

В числе основных направлений специалисты SEAFDEC назвали совершенствование Регионального реестра рыболовных судов (RFVR) и продвижение электронной системы документирования уловов АСЕАН (eACDS) для повышения прозрачности происхождения рыбной продукции.

Кроме того, организация продолжает работу по совершенствованию портового контроля, подготовке наблюдателей на промысле, обеспечению соблюдения законодательства в области рыболовства и развитию систем прослеживаемости рыбы и морепродуктов. Особый акцент делается на оценке экономических потерь от незаконного рыболовства.

Участникам заседания также представили обновленные приоритетные направления борьбы с ННН-промыслом на 2027-2031 гг. Они предусматривают дальнейшее укрепление регионального сотрудничества, совершенствование государственного управления рыбным хозяйством, развитие контрольных и надзорных возможностей национальных ведомств, а также продвижение принципов устойчивого управления запасами.

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