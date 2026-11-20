В Якутии хотят поддержать традиционное хозяйствование через фактории

Власти Якутии работают над проектом регионального закона о факториях. Такие пункты предполагается задействовать для приемки и первичной обработки продукции традиционных промыслов, других нужд коренных народов.

Региональный законопроект «О факториях в республике Саха (Якутия)» рассмотрел на рабочем заседании постоянный комитет Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Комитет ранее подготовил проект, призванный решить главную проблему арктических районов — оторванности от рынков сбыта и высоких логистических издержек.

Предлагается установить порядок наделения субъектов хозяйственной деятельности статусом факторий, а также определить условия предоставления факториям мер господдержки региональными властями. С помощью закона, считают в региональном парламенте, можно будет повысить качество жизни оленеводов и охотников.

«Мы в этом отношении не пытаемся изобретать велосипед. В годы советской власти система потребкооперации хорошо зарекомендовала себя как одна из эффективных методов по борьбе с бедностью населения, что привело к росту общего товарооборота республики», — отметила председатель комитета Елена Голомарева.

По ее словам, во всех арктических районах республики построены торгово-логистические центры — они станут хорошей базой для факторий и реализации продукции собственного производства на местах.

Также предполагается, что фактории с магазином, морозильным оборудованием на местах кочевья, рыболовных участков и в отдаленных наслегах послужат современной перевалочной базой для кочевников.

Председатель комитета призвала представителей министерств и ведомств поддержать и внести свои предложения по проекту закона, чтобы он, наконец, заработал и решал поставленные стратегические задачи.

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