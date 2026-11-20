Предприятия Западного бассейна получили квоты на 2027 год
Росрыболовство выпустило приказ о распределении квот добычи в морских водах по пользователям Западного бассейна на предстоящий год.
Распределение предусмотрено приказом ведомства от 19 ноября
Предприятия получили объемы речной камбалы, плотвы, балтийской сельди (салаки), судака, трески, чехони, шпрота (кильки).
Текст приказа Росрыболовства смотрите в прикрепленном файле.
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