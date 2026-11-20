Предприятия Западного бассейна получили квоты на 2027 год

Росрыболовство выпустило приказ о распределении квот добычи в морских водах по пользователям Западного бассейна на предстоящий год.

Распределение предусмотрено приказом ведомства от 19 ноября 2026 г . № 728, сообщает корреспондент Fishnews.

Предприятия получили объемы речной камбалы, плотвы, балтийской сельди (салаки), судака, трески, чехони, шпрота (кильки).

Текст приказа Росрыболовства смотрите в прикрепленном файле.

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