Рыбакам дали ориентиры по вылову на Каспии

Квоты вылова в Каспийском море для промышленного лова на 2027 г. предусмотрел приказ Росрыболовства от 19 ноября 2026 г. № 729.

Пользователям выделили объемы леща, сазана, сома пресноводного, судака, щуки и раков, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в ноябре-декабре идет важнейший для российских рыбодобывающих предприятий процесс: Росрыболовство выпускает приказы о распределении квот вылова на предстоящий год по пользователям разных бассейнов.

Текст приказа Росрыболовства смотрите в прикрепленном файле.

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