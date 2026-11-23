Морским охотникам ЧАО готовят помощь на 2027 год

Власти Чукотки вместе с предприятиями традиционного природопользования готовят перечень техники для закупки в 2027 г. Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

Поддержку традиционных отраслей в 2026 г. обсудило правительство Чукотского автономного округа.

Помощь оказывается в том числе добытчикам морского зверя, передает корреспондент Fishnews. Для трех территориально-соседских общин морских охотников купили четыре единицы техники и маломерное судно с рульмотором. Об этом написал в своем канале в «Макс» губернатор Владислав Кузнецов.

Он добавил, что при поддержке Минвостокразвития приобретено два цеха по глубокой переработке продукции оленеводства и морского зверобойного промысла. В селе Канчалан цех уже введен в эксплуатацию, а в селе Янракыннот он будет запущен в следующем году.

«Финансирование отрасли по сравнению с 2025 годом увеличили на 5,8%. Всего на материально-техническое оснащение традиционных отраслей выделено более 313 млн рублей, - заявил глава региона. - Сейчас вместе с оленеводческими предприятиями и морзверобойными общинами готовим перечень техники для закупки в 2027 году».

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