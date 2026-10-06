Чукотка завершила «красную» путину с 317 тоннами улова

В Чукотском автономном округе подвели предварительные итоги лососевой путины, проходившей с 1 июня по 30 сентября. В регионе добыли 317,5 тонны красной рыбы, или 66% от выделенных объемов.

Нерки в ЧАО поймали 291 тонну, кеты — 24,3 тонны, горбуши — 2 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Двенадцать общин коренных народов в рамках традиционного рыболовства освоили в общей сложности 26,6 тонны лососей (26% от выделенного объема). Окончательные данные о вылове красной рыбы коренными жителями Чукотки соберут после 20 января.

В рамках любительской рыбалки поймали 2,5 тонны (55% от лимита).

Промышленные предприятия добыли 288,4 тонны (75%). Из них 192,8 тонны пришлось на компанию «Чукотопторг».

Промысел вели три предприятия в районе сел Мейныпильгыно, Хатырка и поселка Беринговский на рыболовных участках.

«Проводились полномасштабные авиаучетные научные исследования нерестилищ тихоокеанских лососей на территории округа», — напомнил и.о. начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО Александр Кудрявцев. По его словам, в ближайшее время специалисты проанализируют полученные материалы и сформируют итоговый отчет, содержащий анализ данных, оценку потенциала воспроизводства тихоокеанских лососей и научный прогноз их подходов на ближайшие годы.

В аэропорту Анадырь (Угольный) продолжается контроль за вывозом икры непромышленного производства. С начала года с территории округа вылетело 8,9 тонны такого деликатеса — в 10 раз ниже уровня прошлого года.

Дополнительно организован мониторинг морских пунктов пропуска и почтовых отправлений. Фактов вывоза кустарной икры непромышленного изготовления по этим каналам не выявлено — переориентации грузопотоков не произошло, отметили в пресс-службе.

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