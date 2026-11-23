К законопроекту о лососевых выпусках одобрили поправки

Госдума готовится рассмотреть во втором чтении инициативу камчатских парламентариев об условиях выпуска молоди лососей с рыбоводных заводов. Профильный комитет поддержал ряд поправок к проекту закона.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении изменения закона об аквакультуре, предложенные Законодательным собранием Камчатского края.

Региональные парламентарии выступили за то, чтобы разрешить выпуск молоди тихоокеанских лососей в водный объект в бассейне реки, на которой расположен рыбоводный участок, сообщает корреспондент Fishnews. По действующим правилам, место выпуска ограничено РВУ. Изменения помогут повысить эффективность искусственного воспроизводства лососей, считают разработчики законопроекта. В первом чтении Госдумы приняла его в июле.

Ко второму чтению комитет ГД поддержал ряд поправок. Так, предлагается установить, что «при осуществлении пастбищной аквакультуры в отношении анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей) выпуск объектов аквакультуры, относящихся к анадромным видам рыб (тихоокеанских лососей), осуществляется в водные объекты речного бассейна Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в котором расположен рыбоводный участок».

Также предложено уточнить формулировку по переходным положениям для аквакультурных хозяйств в новых регионах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 г.

Рассмотреть законопроект во втором чтении комитет предложил 24 ноября.

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