Октябрьский район ХМАО хочет поддержать своих рыбопромышленников

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры проведут отбор претендентов на субсидии для рыбной отрасли. Планируется частично возместить предприятиям затраты на выпуск и реализацию продукции собственного производства.

Отбор проведет районная администрация. Претендовать на поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Заявки будут принимать со 2 до 13 декабря, сообщает корреспондент Fishnews. Объем распределяемых средств - более 1,1 млн рублей.

Победителей отбора собираются объявить до 22 декабря. Их количество и предельный размер субсидии не ограничены.

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