Крабового браконьера поторопили с выплатой штрафа

В Приморском крае браконьер лишился крупной партии краба и выплатил штраф после вмешательства приставов. С должника взыскали примерно 400 тыс. рублей.

В районе села Сержантово пограничный наряд остановил автомобиль, в багажнике которого обнаружили восемь коробок с мясом краба. Общий вес изъятого деликатеса составил почти 138 кг . Разрешительных документов на ценный груз у водителя не оказалось.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение требований в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов). Наказанием стал административный штраф в размере около 400 тыс. рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого ГУФССП России.

На основании решения правовой инстанции в отделении судебных приставов по Тернейскому району было возбуждено исполнительное производство.

После истечения срока для добровольного исполнения требований были применены меры принудительного исполнения. В отношении должника вынесли постановления об обращении взыскания на заработную плату и о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Эти меры принесли результат: приморец погасил задолженность вместе с исполнительским сбором, отметили в управлении.

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