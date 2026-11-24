Карелия прибавила в вылове

Предприятия Республики Карелия по итогам десяти месяцев освоили 87,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Уровень прошлого года превышен на 38%.

Основной объем пришелся на Баренцево море и Атлантический океан — 84,9 тыс. тонн (+40%), сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики. Квота океанического рыболовства освоена на 93,7%.

В Белом море добыли 1,5 тыс. тонн водных биоресурсов. Основу промысла здесь составляют морские водоросли, преимущественно фукусы. На внутренних водоемах региона поймали еще 1,5 тыс. тонн.

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