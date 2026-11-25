Ямал завершил летнее-осеннюю путину с прибавкой

Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа с января по октябрь выловили почти 8,3 тыс. тонн рыбы. Это на 20,2 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной прирост обеспечили системообразующие хозяйства: за десять месяцев они добыли свыше 2,9 тыс. тонны, на 459,8 тонны (8,4%) превысив уровень 2025 г . Их доля в общем вылове выросла с 66% до 71,4%, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального департамента АПК.

По данным ведомства, устойчивый рост показывают и общины коренных малочисленных народов Севера.

По районам наибольший объем добычи у Приуральского — 2 324 тонны, на 26,5% больше, чем год назад. На него приходится 28% всего ямальского вылова. Пуровский район увеличил добычу на 17,2%, до 943,6 тонны, Надымский — на 3,1%, до 381,5 тонны. В целом по западной зоне округа вылов вырос на 2,1% и составил 4,8 тыс. тонн.

Основу улова по-прежнему составляет щука — ее добыто 2 883,4 тонны, это на 36,4% больше, чем годом ранее. Вылов язя вырос на 8,9%, до 1 734,5 тонны, сига — на 1,5%, до 646,4 тонны. Добыча леща увеличилась более чем втрое — с 31,3 тонны до 98,7 тонны.

«Необычно теплый ноябрь сдвигает начало зимнего промысла, но к сезону отрасль подошла с опережением прошлого года, и это хороший задел для выполнения годового плана, — отметила заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.

Плановый ориентир 2026 г . — добыть не менее 10 тысяч тонн водных биоресурсов. Эту планку регион удерживает пять лет подряд.

По информации департамента, рыбохозяйственный комплекс региона объединяет 86 добывающих и 15 перерабатывающих предприятий, обеспечивая работой порядка 2 тыс. человек — преимущественно представителей коренных малочисленных народов. Более половины добытого сырья перерабатывается внутри ЯНАО.

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