Два дела о браконьерстве кеты рассмотрят в Амурске
В Хабаровском крае четверых местных жителей обвиняют в незаконном вылове кеты. Полиция зафиксировала два эпизода промысла в запретных местах.
Первый случай браконьерства выявили в сентябре на Амуре в местах нереста. Двое жителей села Вознесенское вели нелегальный промысел плавными сетями. Мужчин поймали с поличным, изъяв пять экземпляров осенней кеты. По данным правоохранителей, ущерб превысил 100 тыс. рублей.
Во втором инциденте оказались замешаны отец и сын. На местах, являющихся путем миграции тихоокеанских лососей к местам нереста, они добыли девять рыбин. Ущерб составил более 191 тыс. рублей.
«Со слов обвиняемых, незаконно добытую рыбу они планировали использовать для личного употребления», — рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД.
Оба дела возбуждены по части 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов водных биоресурсов) и переданы в суд. С подсудимых взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые орудия лова и плавсредства помещены на ответственное хранение.
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