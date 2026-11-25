ИККАТ скорректировала нормы выгрузки акул

Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ, ICCAT) согласовала новые требования к промыслу акул в Атлантическом океане и Средиземном море. Предусмотрена обязательная выгрузка этих рыб с плавниками, не отделенными от туш.

Соответствующее решение было принято на ежегодном заседании организации, прошедшем 16-23 ноября 2026 г . в португальском городе Виламура. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой пресс-релиз Еврокомиссии.

Нововведения направлены на предотвращение практики отрезания плавников и выбрасывания туш акул за борт. Такой метод признан расточительным.

Согласно достигнутым договоренностям, рыболовным судам будет запрещено перевозить отделенные от туш акульи плавники. Новые требования начнут действовать поэтапно. С 2027 г . они будут распространяться на акул, выгружаемых в свежем виде, а с 2030 г . — в замороженном. Переходный период предусмотрен для адаптации промыслового флота и контролирующих органов к новым правилам.

Инициаторами принятия новых мер выступили Европейский союз и Соединенные Штаты при поддержке еще 16 сторон. ЕС добивался введения требования об обязательном сохранении плавников на тушах акул на протяжении 18 лет. При этом в самом Евросоюзе уже с 2003 г . действует запрет на отрезание акульих плавников с последующим выбрасыванием туш за борт.

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