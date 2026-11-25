ИККАТ скорректировала нормы выгрузки акул
Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ, ICCAT) согласовала новые требования к промыслу акул в Атлантическом океане и Средиземном море. Предусмотрена обязательная выгрузка этих рыб с плавниками, не отделенными от туш.
Соответствующее решение было принято на ежегодном заседании организации, прошедшем 16-23 ноября
Нововведения направлены на предотвращение практики отрезания плавников и выбрасывания туш акул за борт. Такой метод признан расточительным.
Согласно достигнутым договоренностям, рыболовным судам будет запрещено перевозить отделенные от туш акульи плавники. Новые требования начнут действовать поэтапно. С
Инициаторами принятия новых мер выступили Европейский союз и Соединенные Штаты при поддержке еще 16 сторон. ЕС добивался введения требования об обязательном сохранении плавников на тушах акул на протяжении 18 лет. При этом в самом Евросоюзе уже с
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