Новые санкции ЕС не затронут российскую рыбу
Европейская комиссия представила очередной пакет санкций против РФ. В него не включили ограничения на импорт российской рыбной продукции.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила что новые меры сосредоточены преимущественно на финансовом и энергетическом секторах. Ограничения в отношении российского рыболовства и поставок рыбы и морепродуктов в числе объявленных санкций отсутствуют, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Ранее на заседании комитета по рыболовству Европарламента озвучили: инициатива по введению дополнительных санкций в отношении российской рыбной продукции не получила необходимой единогласной поддержки в Совете ЕС. При этом государства, выступившие против этих ограничений, названы не были.
В преддверии представления 22-го пакета вопрос о санкциях против российской рыбной продукции вновь обсуждался в Евросоюзе. По информации зарубежной прессы от 18 ноября, Еврокомиссия проводила консультации с представителями рыбной отрасли относительно возможных ограничений. Однако уже 19 ноября иностранные СМИ рассказали: европейские рыбопереработчики рассчитывают на то, что российская продукция не войдет в новый санкционный пакет. Представители отрасли выступали против запретов на фоне рекордных цен на минтай и растущих трудностей с обеспечением предприятий сырьем.
Напомним, ЕК уже собиралась ввести «рыбные» ограничения. В июне
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