Новости экономики: Дума приняла федеральный бюджет, для грузов ищут пути сокращения перехода через границу
Депутаты поддержали главный финансовый документ страны на предстоящий год, а при международных автоперевозках планируется опробовать предварительное уведомление. Об этом — в обзоре Fishnews.
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Госдума 24 ноября приняла закон о федеральном бюджете на
Общий объем доходов прогнозируется порядка 43 трлн рублей, расходов — 48,7 трлн рублей, дефицит — около 5 трлн рублей.
Совет Федерации планирует рассмотреть закон о бюджете 27 ноября.
Эксперимент с перевозками
В следующем году пройдет эксперимент по внедрению предварительного уведомления при международных автомобильных перевозках грузов. Такое постановление выпустило правительство.
«В ходе эксперимента, который пройдет в 2027 году, российские и зарубежные транспортные компании смогут добровольно направлять предварительные сведения о планируемых перевозках. Технологической базой проекта выступит государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с полным соблюдением требований к защите данных. Заблаговременная подача информации позволит заранее подготовить контрольные процедуры и тем самым ускорить пересечение границы», — сообщили в пресс-службе Минтранса.
Площадками для апробации решения станут шесть пунктов пропуска: «Кани‑Курган», «Краскино», «Пограничный», «Кяхта», «Тагиркент‑Казмаляр» и «Хасан».
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