Новости экономики: Дума приняла федеральный бюджет, для грузов ищут пути сокращения перехода через границу

Депутаты поддержали главный финансовый документ страны на предстоящий год, а при международных автоперевозках планируется опробовать предварительное уведомление. Об этом — в обзоре Fishnews.

Федеральный бюджет прошел третье чтение

Госдума 24 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2027 г . и на плановый период 2028 и 2029 гг. В Минфине отметили, что документ сохраняет акцент на выполнение социальных обязательств перед гражданами и достижение национальных целей развития.

Общий объем доходов прогнозируется порядка 43 трлн рублей, расходов — 48,7 трлн рублей, дефицит — около 5 трлн рублей.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о бюджете 27 ноября.

Эксперимент с перевозками

В следующем году пройдет эксперимент по внедрению предварительного уведомления при международных автомобильных перевозках грузов. Такое постановление выпустило правительство.

«В ходе эксперимента, который пройдет в 2027 году, российские и зарубежные транспортные компании смогут добровольно направлять предварительные сведения о планируемых перевозках. Технологической базой проекта выступит государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с полным соблюдением требований к защите данных. Заблаговременная подача информации позволит заранее подготовить контрольные процедуры и тем самым ускорить пересечение границы», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Площадками для апробации решения станут шесть пунктов пропуска: «Кани‑Курган», «Краскино», «Пограничный», «Кяхта», «Тагиркент‑Казмаляр» и «Хасан».

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