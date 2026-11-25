Ученые осваивают работу с нейросетевыми «ассистентами»

Специалисты Саратовского филиала ВНИРО завершили обучение по двум актуальным программам, помогающим использовать искусственный интеллект для рыбохозяйственных исследований.

Ученые прошли курсы по работе с ИИ как цифровым ассистентом исследователя и по стратегии внедрения ИИ в биоэкономику водных биоресурсов. Специалисты научились автоматизировать обработку больших массивов данных, применять нейросети для выявления закономерностей в динамике водных биоресурсов, ускорять подготовку обзоров и визуализацию результатов исследований, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Отдельное внимание уделили экономическим и управленческим аспектам: стратегическому планированию, оценке эффективности ИИ‑решений, рациональному использованию запасов Волго‑Каспийского бассейна и повышению устойчивости рыбохозяйственного комплекса, подчеркнули в институте.

Планируется, что полученные навыки помогут сотрудникам эффективнее решать ключевые задачи — от мониторинга популяций рыб до прогнозирования промысловых запасов и научного обоснования мер по сохранению биоресурсов.

Читайте также: На борьбу с медузами ученые призвали сети и «цифру»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews