На борьбу с медузами ученые призвали сети и «цифру»

Южный филиал ВНИРО вплотную подошел к решению проблемы с массовыми скоплениями медуз в Азовском море, отметили в институте. Ключевым достижением года стали успешные испытания заградительных сетей для защиты побережья и орудий лова.

Чтобы подобрать оптимальную конструкцию и схему размещения сетей, специалисты комплексно изучили поведение медуз, особенности морских течений и метеорологические условия, а затем построили цифровые модели их перемещения, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

На этой научной базе сотрудники центра цифровизации рыбохозяйственных исследований филиала разработали специальную компьютерную программу. Она рассчитывает оптимальные параметры установки заградительных сетей и отбойников медуз с учетом множества факторов — от конфигурации береговой линии и рельефа дна до параметров течения и характеристик орудий лова.

В основе программы — двумерная гидродинамическая модель, позволяющая точно спрогнозировать наиболее эффективную геометрию установки. Заявка на регистрацию программы уже подана в Роспатент, сообщили во ВНИРО.

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