Сахалинца ждет суд за нелегальный цех по переработке краба

Житель Сахалинской области обвиняется в незаконном производстве и хранении крабового мяса на продажу. У фигуранта изъяли более 1,5 тонн нелегальной продукции.

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные пунктом «б» части 2 статьи 175 УК РФ (заранее необещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное в крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство и хранение в целях сбыта продукции без маркировки, совершенные в особо крупном размере).

По версии следствия, с декабря 2024 г . по январь 2025 г . обвиняемый покупал для переработки незаконного добытого камчатского краба. Общее количество приобретенных особей — свыше 2,5 тысяч, рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело направлено в суд.

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