Сахалинца ждет суд за нелегальный цех по переработке краба
Житель Сахалинской области обвиняется в незаконном производстве и хранении крабового мяса на продажу. У фигуранта изъяли более 1,5 тонн нелегальной продукции.
Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные пунктом «б» части 2 статьи 175 УК РФ (заранее необещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное в крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство и хранение в целях сбыта продукции без маркировки, совершенные в особо крупном размере).
По версии следствия, с декабря
Дело направлено в суд.
Читайте также: Два дела о браконьерстве кеты рассмотрят в Амурске
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews