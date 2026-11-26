Якутия хочет законодательно помочь своему традиционному рыболовству

Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приняло в первом чтении проект поправок в сфере традиционного рыболовства. Также депутаты вновь подняли вопрос чрезмерно суровых денежных наказаний за незаконную добычу сибирского осетра.

Якутские парламентарии на пленарном заседании Ил Тумэн одобрили в первом чтении изменения в региональный закон «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Поправки, в частности, предлагают уточнить формулировку вида рыболовства, исключив из нее слова «и осуществления традиционной хозяйственной деятельности».

Также предусматривается закрепление механизма свободного и бесплатного традиционного рыболовства физическими лицами из числа КМНС на водных объектах общего пользования в пределах годовой нормы добычи, рассказали Fishnews в пресс-службе Госсобрания.

Еще одно предлагаемое изменение — установить полномочие регионального исполнительного органа по ежегодному утверждению годовой нормы вылова по согласованию с профильным федеральным органом исполнительной власти.

Кроме того, планируется дополнить закон новой статьей 9.2, устанавливающей переходные положения в отношении границ рыболовных участков, определенных договорами, заключенными до 1 сентября 2027 г .

Наконец, терминология закона приводится в соответствие с федеральным законодательством (в части наименования исполнительных органов, требований к определению границ рыболовных участков и пр.).

Осетр продолжает бить по кошелькам

При обсуждении проекта закона народный депутат Василий Николаев напомнил про непомерные денежные взыскания, налагаемые на якутских рыбаков за нарушения.

«Порою людей даже штрафуют на сотни миллионов рублей. Мне интересно, какую позицию при этом занимает прокуратура, когда идет судопроизводство над простыми рыбаками?» — возмутился парламентарий и обратил внимание на сложную социальную ситуацию на местах.

«Сибирский осетр распространен во всех наиболее крупных реках Якутии, но промысловое значение имеет только в бассейне Лены. Мы, как парламентарии, пытаемся этот вопрос как то решить на уровне правительства региона, страны, но как будто кто-то злонамеренно против этого, а ситуация тем временем все больше усугубляется», — подчеркнул Василий Николаев.

Он предложил обсудить вопрос более детально на уровне правительства с участием надзорных органов, прокуратуры и рыбаков.

Читайте также: В Якутии хотят поддержать традиционное хозяйствование через фактории

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews