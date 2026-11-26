Уловы КМНС Таймыра принимает завод на колесах

В Красноярском крае запустили передвижной заготовительно-перерабатывающий комплекс. Он будет выпускать продукцию из рыбы, оленины и дикоросов, добытых коренными малочисленными народами региона.

Проект реализует компания, получившая субсидию в 18,4 млн рублей по итогам конкурса. Еще 13,6 млн рублей составили собственные вложения предприятия, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Были закуплены мобильные модули, которые оснастили оборудованием для приемки, переработки, хранения и упаковки продукции. Комплекс будет перемещаться к местам кочевий оленеводов и ведения традиционного промысла.

Договоры на поставку сырья заключили с оленеводческими хозяйствами, рыбопромысловыми артелями и семейными (родовыми) общинами коренных малочисленных народов. Кроме того, на предприятие трудоустроили местных жителей.

Заготовку рыбы предприятие ведет с октября, а в декабре, в период убойной кампании на Таймыре, начнет принимать оленину. Уже изготовлены пробные партии мясных и рыбных полуфабрикатов в вакуумной упаковке, отметили в пресс-службе.

По условиям субсидирования, до конца года компания должна заготовить 205 тонн продукции и обеспечить рабочими местами 16 представителей КМНС.

«В следующем году мы продолжим работу по созданию заготовительно-перерабатывающих пунктов в районах Крайнего Севера Красноярского края. На открытие еще четырех таких объектов предусмотрено 40,9 млн рублей, из которых 22,1 млн рублей — средства федерального бюджета», — озвучил план руководитель регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Антон Нарчуганов.

Читайте также: Якутия хочет законодательно помочь своему традиционному рыболовству

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews