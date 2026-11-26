Усилить рыбацкую безопасность планируют новыми индикаторами

Росрыболовство считает нужным расширить инструменты предупреждения аварий на промысловом флоте. Ведомство направило в Минсельхоз предложения об увеличении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований — с двух до десяти.

Эти и другие меры обсудили на совещании по обеспечению безопасности рыбацких судов в Дальневосточном бассейне.

Планируется, что расширение перечня индикаторов позволит совершенствовать риск-ориентированный подход к надзору. То есть своевременно выявлять признаки возможных нарушений и сосредоточивать внимание на потенциально опасных ситуациях, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Также Росрыболовство разработало проверочный лист для государственных инспекторов территориальных управлений. Он содержит полный перечень вопросов, по которым оценивается соблюдение рыбодобывающими компаниями обязательных требований. Соответствующий приказ проходит государственную регистрацию в Минюсте России, отметили в ФАР.

Ведомство продолжает и профилактическую работу. Теруправления Росрыболовства разъясняют судовладельцам и экипажам требования безопасности и порядок их соблюдения.

В числе приоритетов — техническая готовность флота, исправность спасательных средств и связи, подготовка экипажей к действиям в аварийных ситуациях. Во время промысла особенно важен контроль остойчивости с учетом обледенения, подчеркнули в федеральном агентстве.

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