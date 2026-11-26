Отраслевой регулятор рассчитывает сделать внесение изменений в правила рыболовства более оперативным

Росрыболовство продолжает работу по обеспечению более оперативного внесения изменений в бассейновые правила рыболовства, ведомство взаимодействует по этому вопросу с Минэкономразвития.

Оперативность внесения изменений в правила рыболовства — важная тема, ведь перемены в состоянии запасов водных биоресурсов и промысловая практика требуют периодической корректировки важнейших для отрасли документов.

Росрыболовство продолжает работу по этой проблематике, сообщил, отвечая на вопрос Fishnews перед заседанием ДВНПС во Владивостоке, замглавы ведомства Василий Соколов. Недавно по теме упрощения прохождения правил состоялась встреча руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и замминистра экономического развития.

«Минэкономразвития пообещало оказать содействие здесь, в том числе мы сейчас готовим законодательную инициативу», — отметил Василий Соколов. Предлагаемый документ будет согласовываться с Министерством экономического развития.

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