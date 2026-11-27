Участок для аквакультуры в Хабаровском крае нашел пользователя

Амурское территориальное управление Росрыболовства провело аукцион по закреплению рыбоводного участка в бухте Бяуде. Лот ушел за сумму порядка 714 тыс. рублей.

Торги прошли 27 ноября. Площадь участка для аквакультуры в бухте Бяуде (Татарский пролив) составляет 67,41 га . РВУ прилегает к территории Советско-Гаванского района Хабаровского края.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всего в аукционе участвовало две компании — обе из Хабаровского края. Лучшую цену, согласно протоколу, предложил «Трансресурс».

Договор с победителем предполагается заключить на 25 лет.

Читайте также: Хабаровский край решил развивать рыболовный туризм

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews