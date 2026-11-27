Участок для аквакультуры в Хабаровском крае нашел пользователя
Амурское территориальное управление Росрыболовства провело аукцион по закреплению рыбоводного участка в бухте Бяуде. Лот ушел за сумму порядка 714 тыс. рублей.
Торги прошли 27 ноября. Площадь участка для аквакультуры в бухте Бяуде (Татарский пролив) составляет
Как сообщает корреспондент Fishnews, всего в аукционе участвовало две компании — обе из Хабаровского края. Лучшую цену, согласно протоколу, предложил «Трансресурс».
Договор с победителем предполагается заключить на 25 лет.
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