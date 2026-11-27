Ханку вновь хотят освободить от избыточной воды

Российские и китайские гидрологи обсудили планы совместных работ по регулированию уровня трансграничного озера Ханка. Планируется защитить прибрежные территории от подтопления, в то же время от количества воды зависит состояние рыбных запасов.

Основная часть побережья озера Ханка находится в Приморском крае, однако северный берег относится к китайской провинции Хэйлунцзян. Вопросы контроля за водным объектом представители двух стран обсудили на заседании двусторонней рабочей группы в городе Хэйхэ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края, во встрече участвовали руководитель регионального агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии, а также эксперты из Амурского бассейнового водного управления, Российской академии наук и департамента гидрометеорологии в ДФО.

Специалисты двух стран обсудили уровневый режим Ханки, проведение геодезических работ для определения высот, работ по расчистке российской стороной вблизи истока реки Сунгач в этом и прошлом годах.

Участники встречи определили планы на будущий год. Так, продолжится обмен гидрометеорологическими данными, прежде всего об уровнях Ханки. Параллельно коллеги проведут обследование Сунгача — натурную рекогносцировку, чтобы определить работы, необходимые для расчистки этого водного объекта.

Ханка — важный водоем для пресноводного промысла в Приморье. Как отмечали специалисты, в последние годы в озере наблюдается высокий уровень воды, что благотворно влияет на состояние рыбных запасов. В то же время в связи с подтоплениями прибрежных поселков не первый год обсуждается работы по регулированию уровня.

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