Отрасль продолжает реагировать на сюжеты, которые прошли по телевидению, в конце декабря. Какие государственные механизмы сегодня используются для защиты водных биоресурсов и какие причины могут стоять за серией материалов в СМИ по «крабовой» тематике, в интервью Fishnews рассказал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов .

- Валентин Валентинович, как вы оцениваете декабрьские телевизионные сюжеты о рыбной отрасли ?

- Что тут можно сказать? Кому-то нужны фальшивые сенсации - это проверенный метод подготовки общественного мнения к очередному переделу сфер влияния, власти и денег. В нашем случае фальсификация свелась к намеренному искажению рыбацкой реальности, в том числе отраслевых производственных и экономических показателей, событий и фактов. Кроме этого, была поставлена под сомнение национальная система организации и контроля морского рыболовства, а вместе с этим фактически дана «оценка» соответствующим российским федеральным ведомствам и службам.

Идея понятна: это попытка публичной дискредитации российских рыбопромышленников. Дело в том, что экономические успехи рыбной отрасли сделали ее слишком привлекательной и не дают покоя московским придворным коммерсантам. Вылов рыбы и морепродуктов из года в год растет, рынки сбыта надежные, рентабельность на уровне «нефтянки». Практическая задача истинных продюсеров - дезинформация руководителей государства, правительства, депутатов Госдумы, сенаторов о состоянии дел в рыбном хозяйстве страны. Цель озвучена - изменение законодательства о рыболовстве и передача бизнеса «новым игрокам», а именно - околовластной «московской группе». Инструмент решения вопроса - рыбные и крабовые аукционы.

- В сюжетах затрагивали и ситуацию на севере страны. Как вы прокомментируете это?

- В телеэфире на всю страну было заявлено буквально следующее: «В северных морях суда с иностранными флагами, но с русскими экипажами вылавливают сельдь, треску, пикшу, камбалу и палтус и везут их не в Мурманск, а в Норвегию». Следует понимать: нелегально. Или еще: «Проверить, кто и сколько выловил морепродуктов, на самом деле практически невозможно. Этим и пользуются нечестные рыбопромышленники, набивают полные трюмы крабом и рыбой, а дальше начинается так называемая перевалка. Чаще всего это отгрузка либо в иностранных портах по поддельным документам, либо прямо в открытом море».

И в первом, и во втором случаях - это неправда. Федеральный закон «О рыболовстве…» определяет, что рыболовство с использованием судов, плавающих под флагом России и оборудованных техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую, некорректируемую передачу информации о местоположении судна, осуществляется лицами, зарегистрированными в нашей стране. В отдельных случаях допускается рыболовство на судах, принадлежащих иностранным лицам и используемых на основании договоров фрахтования. В российской исключительной экономической зоне иностранцы на своих судах могут также ловить рыбу и другие водные биоресурсы в соответствии с действующими международными договорами РФ в области рыболовства. Иностранные суда должны быть оборудованы ТСК и исполнять российское законодательство. Контроль за выполнением рыбаками этих норм ведется уже много лет, постоянно и профессионально.

Пограничная служба является головным подразделением ФСБ России по осуществлению государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов. Служба контролирует добычу, транспортировку, погрузку, перегрузку на другие суда, выгрузку в российские и иностранные порты, вывоз морских биологических ресурсов и продуктов их переработки за пределы исключительной экономической зоны Российской Федерации. Пограничная служба ФСБ России имеет соответствующее материально-техническое, информационное и кадровое обеспечение для реализации государственных функций в указанной сфере и постоянно находится в море.

Кроме этого, Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС Росрыболовства) обеспечивает государственный мониторинг водных биологических ресурсов, наблюдение и контроль за деятельностью судов рыбопромыслового флота. Каждое рыбопромысловое судно подает судовые суточные донесения о своем местоположении в море и о результатах промысловой деятельности. На экранах мониторов государственные контролеры в любой момент могут видеть точное положение любого судна, где бы оно ни находилось, курс и даже скорость его движения. Если в течение календарного года судно прекращало подавать указанную информацию в общей сумме сорок восемь и более часов, то предприятие лишается квот. В этой части закон строг и технически прост в исполнении.

С 2009 года в целях усиления противодействия незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу в северной части Атлантического океана Росрыболовство осуществляет процедуру Государственного портового контроля. Любая операция с грузом в портах континентальной Европы, Великобритании, Норвегии, Исландии, США, Канады, Гренландии и Фарерских островов проходит только под контролем и после согласования всех грузовых бумаг государственными чиновниками двух стран. На Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне подобная процедура также применяется с соседними государствами региона.

Море и порты уже как минимум 7-8 лет взяты под контроль, а немногочисленные случаи преступного промысла выявляются и пресекаются в установленном законом порядке. К сожалению, нарушители законов есть в любой сфере экономической деятельности. Однако из отчетов о результатах осуществления государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов не представляется возможным сделать вывод о массовом браконьерстве в море. Скорее наоборот, с каждым годом ситуация улучшается.

- Кто, на ваш взгляд, настоящие авторы и заказчики телевизионных программ?

- Убедить три федеральных телеканала выдать в эфир сюжеты на одну тему, в течение недели, в прайм-тайм, под Новый год - это под силу только большому начальнику. А кто у нас в отрасли хочет аукционы, мы узнали еще в 2017 году, - это «Русская рыбопромышленная компания», принадлежащая Глебу Франку. Молодого коммерсанта нет в этих телесюжетах, зато есть представитель Федеральной антимонопольной службы, пропагандирующий идею аукционов в массы. Последние годы из ФАС часто звучат различные, не подкрепленные экономическими расчетами, цифрами госстатистики и официальными отчетами надзорно-контрольных органов в сфере охраны морских биологических ресурсов, оценки и идеи «развития» рыбного хозяйства страны. Похоже, что ФАС теперь работает и за Росрыболовство, Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития, и за Правительство России в целом. Правда, полномочий этой службе никто не давал заниматься вопросами рыболовства.

- В одном из сюжетов представитель ФАС сделал заявление в адрес рыбаков России, что это странные люди, у них нет истории. Что вы можете сказать на это?

- У российских рыбаков есть история, в том числе и многолетняя официальная промысловая история (государственная статистика вылова). Всегда были и есть договоры с государством. Право на работу в море эти люди заслужили своим тяжелым трудом. В прошлом году государство проверило все предприятия - а их почти две тысячи, - осуществлявшие морское рыболовство с 2009 года, в части, касающейся соблюдения российского законодательства. И ФСБ, и ФНС, и ФАС, и конечно же, Росрыболовство - все проверяли.

Кроме этого, ФАС, ФСБ, СВР, ФТС, МВД, ФМС, ФНС, Росфинмониторинг во исполнение поручения президента по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 19 октября 2015 года, постоянно ведут работу по выявлению сделок, в том числе юридических документов, допускающих возможность управления отечественными рыбодобывающими компаниями и установления контроля над ними со стороны иностранных граждан и иностранных юридических лиц, включая граждан, имеющих двойное гражданство.

В итоге именно на основе истории промысла (исторического принципа) в 2018 году государством были заключены договоры на следующие 15 лет практически со всеми российскими пользователями водных биоресурсов, осуществлявшими ранее промышленное и прибрежное рыболовство. Нарушителей и отказников оказалось менее 1%.

- Будет ли реакция отрасли на рыбно-крабовые сюжеты?

- Безусловно, будет. Сейчас готовится расширенное заседание Общественного совета при Росрыболовстве, другие мероприятия. Ситуацию изучают юристы, готовятся соответствующие официальные запросы. Экипажи судов и профсоюзы также не останутся в стороне. Терпеть унижение люди больше не будут. Рыбная промышленность России против крабовых и рыбных аукционов, мы уже это проходили в 2001-2003 годах, ничего, кроме долгов и инвестиционного застоя, это не дало. Если отрасль не услышат, то люди начнут выражать свое мнение в установленном законом порядке, в том числе на предстоящих в ближайшие три года федеральных и региональных выборах. А что еще остается делать?

Fishnews

Январь 2019 г.