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Моряков призвали высказаться в защиту принципов отрасли

Моряков призвали высказаться в защиту принципов отрасли

Обращения экипажей рыбопромысловых судов Дальнего Востока дойдут до президента России, надеются в отраслевом профсоюзе Приморского края. Мнение рыбаков важно донести до общественности, считают в рыбохозяйственной ассоциации региона.

Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства уже не раз обращалась к главе государства, призывая его не возвращаться к распределению квот вылова через аукционы.

Как отмечали в профсоюзе, отрасль взволновала дорожная карта, утвержденная правительством в августе 2018 г. В этом плане мероприятий, напомним, речь идет о перераспределении на торгах 50% квот вылова крабов. Также в дорожную карту вошел пункт о возможности выделения части квот из объема, ранее распределявших по историческому принципу, для выставления на аукционы – при этом не уточняется, для каких объектов промысла предложено такое нововведение.

Направить свои обращения президенту профсоюзная организация предлагает и судовым экипажам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, письмо от профсоюза поступило в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья. Последние события – и инициативы по изменению принципов распределения квот, и информационная кампания, развернутая в конце декабря в СМИ, – требуют реакции отрасли, считает президент АРПП Георгий Мартынов.

Ряд предприятий уже выразили поддержку инициативе профсоюзной организации, заявил руководитель ассоциации. Очень важно, чтобы до общественности было донесено мнению простых рыбаков, полагает Георгий Мартынов.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабправительство
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