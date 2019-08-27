Резонанс, которым сопровождалось ускоренное прохождение в Госдуме законопроекта о крабовых аукционах, вынудил парламентариев принять специальное постановление о создании рабочей группы для контроля за реализацией нового закона. Одним из ее активных участников стал член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко , представляющий в Госдуме Приморский край и Сахалинскую область.

За счет чего рыбная отрасль играет роль локомотива в экономике прибрежных территорий, какие риски несет для них аукционная система и почему такого рода инициативы требуют постоянного мониторинга, он рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

– Андрей Валерьевич, в весеннюю сессию Госдума приняла резонансный законопроект о введении аукционов по крабовым квотам. Вы один из немногих депутатов, кто последовательно и до конца отстаивал позицию рыбацкого сообщества при прохождении этого законопроекта. Чем эта тема привлекла ваше внимание?

– Во-первых, эта тема касается обоих регионов, которые я курирую, – и Сахалина, и Приморского края. К тому же она связана с деятельностью моего профильного комитета, а его в Госдуме я выбирал сознательно, потому как в заксобрании Приморского края занимался именно этой проблематикой, и, конечно, сразу же увидел негативные последствия решения о выставлении половины крабовых квот на аукцион.

Это решение долго обсуждалось, но обсуждалось в тайне. Хотя на самом деле даже в бюджете мы уже видели определенные подвижки, связанные с этим вопросом, но ответственные лица постоянно отрицали, что такая работа ведется. Зато потом эти изменения очень быстро были внесены. Поэтому, учитывая все эти факторы, я не мог остаться в стороне от активной работы над законопроектом.

– Почему Приморский край и Сахалинская область не поддержали смену правил игры в крабовом секторе? Ведь на взгляд столичных чиновников, от перестановок в крабовом промысле по большому счету ничего не изменится, зато бюджет получит выгоду. Или из регионов этот вопрос видится по-другому?

– Очевидно, что бюджеты и Приморского края, и Сахалинской области потеряют миллиарды рублей в виде недополученных налоговых поступлений. Будут сокращены и рабочие места.

По официальным оценкам, речь идет о трех тысячах рабочих мест для одного региона и еще большем их количестве – для второго. Это никуда не годится, потому что мы прекрасно понимаем: людям, которые сейчас задействованы в этой отрасли, придется искать работу. Значит, какое-то время они не смогут обеспечивать свои семьи, а учитывая масштаб проблемы, можно констатировать, что социальные последствия для региона будут очень тяжелыми.

Если же смотреть на ситуацию шире, я, например, прекрасно осознаю, что компании, которые занимаются промыслом краба, зачастую несут значительную социальную нагрузку в регионах. Это социально ответственный бизнес. Взять хотя бы строительство учебно-тренировочного центра «Восток» под Южно-Сахалинском.

Или можно вспомнить печально известный рыбокомбинат «Островной», который «лежал на боку»: все гнило, производство стояло, люди не получали зарплату. После того как в 2016 году на призыв государства помочь исправить ситуацию откликнулись «крабовые» инвесторы, было закуплено семь новых судов, открылись социальные магазины, у людей появилась работа. Заработная плата стала не только регулярно выдаваться, но и повышаться. И это все благодаря в том числе историческому принципу распределения квот.

Знаете, мы много говорим о Курильской гряде, в целом о Сахалинской области и ее стратегическом значении. Но именно рыбопромышленники делают реальные вещи для того, чтобы люди там жили и имели стабильный доход, чтобы закрепить эти территории за Россией.

Можно долго рассуждать о маржинальности крабового бизнеса, но на самом деле этот сектор не был изначально прибыльным, и предприятия вкладывали большие средства в развитие промысла и рациональное использование ресурсов, чтобы объемы вылова увеличивались, а запасы краба при этом не подрывались.

Последние годы прибыль от этого сектора инвестируется не только в рыбную отрасль, но и в строительство, в туризм, в социальную сферу, в том числе в развитие детско-юношеского спорта, то есть получается мультипликативный эффект. И все это происходит только благодаря историческому принципу.

Будут аукционы, вполне возможно, что их выиграют те компании, у кого больше денег, но меньше интереса к развитию региона. И не факт, что они действительно построят обещанные суда. Соответственно, налоговые поступления в федеральный бюджет уменьшатся, а для местных бюджетов, как я уже сказал, потери в любом случае будут достаточно серьезными.

– Одновременно с одобрением закона о крабовых аукционах в Госдуме была создана рабочая группа по контролю за его исполнением, в том числе за разработкой и принятием нормативно-правовых актов. Как член рабочей группы, вы можете оценить, насколько действенным оказался такой механизм мониторинга и что удалось сделать за этот срок?

– В рамках рабочей группы мы подняли целый ряд вопросов. В частности, я был инициатором того, чтобы проекты нормативных актов, где победителю аукциона на согласование и заключение всех договоров дается месяц, были пересмотрены, потому что это очень короткий срок. Вполне реальна ситуация, когда компания, даже выиграв аукцион, не успеет пройти все предписанные бюрократические процедуры и может эти квоты потерять. Месяц – это очень мало, если мы действительно хотим, чтобы новые суда строились, чтобы краб добывался, чтобы налоги поступали в бюджет, а люди имели рабочие места.

Далее мы заострили внимание на требовании к компаниям, которые ведут промысел в дальневосточном регионе, строить суда на местных верфях. Теперь, как мы понимаем, рассмотрение этого вопроса уже перешло в другую стадию. Есть мнение, что все-таки не обязательно выдвигать такие требования к бизнесу.

В рамках рабочей группы мы попросили предоставить информацию о поддержке дальневосточных верфей: у нас были сомнения, что такое количество флота можно построить в отведенный законом срок на имеющихся мощностях. Судостроение на Дальнем Востоке развивать, конечно же, нужно, но не во вред другим отраслям. Здесь стоит быть реалистами и объективно оценивать возможности заводов.

– Росрыболовство твердо намерено начать аукционы по крабу этой осенью. Как будет осуществляться депутатский контроль на этом этапе?

– Он будет идти непрерывно, начиная с выбора площадок для торгов, потому что у общественности и ассоциаций были вопросы по этому поводу. Как и вопросы в целом к проведению электронных аукционов. Были случаи, когда участники не могли сделать ставки, соответственно обеспечительные суммы зависали, и аукционы таким образом проигрывались. Будем внимательно смотреть за площадками, за их выбором, чтобы такого не происходило.

Далее необходимо контролировать те суммы, которые поступят в бюджет, потому как все-таки есть сомнения насчет тех оценок, которые дает правительство Российской Федерации. Это не только мое мнение, но и точка зрения представителей Счетной палаты, присутствующих на заседаниях рабочей группы по крабовым аукционам.

Конечно, будем наблюдать за ходом самих аукционов и теми, кто будет на них побеждать. Ведь велик риск, что это будут рантье, у которых есть свободные деньги, тогда как предприятия, которые сейчас работают в этом секторе, обременены кредитами и уже реализуют инвестпроекты, соответственно для них эти аукционы будут тяжелее. Плюс времени на подготовку им практически не оставили: несмотря на все разговоры, никакого переходного этапа не было.

Будем смотреть, насколько добросовестными окажутся победители, будут ли они перепродавать эти квоты в той или иной форме. Разумеется, нужно отслеживать, и как выполняются все остальные условия, прописанные в нормативных документах. И если эта практика себя не оправдает, в очередной раз будем поднимать вопрос о возвращении исторического принципа.

Кроме того, по-прежнему ходят слухи, что исторический принцип в дальнейшем будет нарушаться и по другим видам водных биоресурсов. Лично я намерен собирать и анализировать всю информацию о таких попытках, поскольку дыма без огня не бывает. Эти слухи могут стать реальностью, и переход к распределению квот через аукционы коснется не только крабов. Нужно быть готовыми обоснованно, с цифрами отбивать такие атаки, особенно если обещания правительства не станут реальностью.

Ведь рыбохозяйственный комплекс, несмотря на весьма специфическое освещение в СМИ, последние годы явно был на подъеме. Отрасль совсем недавно еще хвалили на высшем уровне, хвалили на Госсовете. На мой взгляд, государству стоило бы очень аккуратно относиться к тем отраслям, которые действительно растут, дают прибыль, обеспечивают людям рабочие места и достойную зарплату, вкладываются в инфраструктуру и «социалку».

– Есть мнение, что отраслевым ассоциациям недостает активного диалога с депутатами Госдумы. На ваш взгляд, какие есть возможности улучшить работу депутатского корпуса с рыбаками в приморских регионах?

– На самом деле я не знаю в подробностях, как другие депутаты ведут свою работу с рыбаками в приморских регионах, поэтому ничего об этом говорить не буду. Про себя могу сказать, что я регулярно встречаюсь с представителями ассоциаций, смотрю статистику, читаю профильные издания, в частности Fishnews, которые оперативно размещают информацию и где предлагаются мнения экспертов и цифры, сам делаю запросы по данной тематике.

В любом случае абсолютно все представители рыбацкой общественности могут без проблем ко мне обращаться. Я 40% времени провожу в Москве, и столько же – в Приморье и на Сахалине, поэтому я всегда доступен для встречи как в регионах, так и в столице.

Рыбная отрасль очень важна для приморских территорий, я это прекрасно понимаю и готов защищать интересы общественности. Многочисленные нововведения и правила усложняют жизнь бизнесу, тогда как ему нужна в первую очередь стабильность. Когда она есть, можно составлять понятные экономические расчеты, кредитоваться, вкладываться в развитие. И конечно, формируется совсем другое отношение к ресурсу и к региону, с которым связан этот бизнес.

– В июле сфера рыболовства была передана в ведение думского комитета по аграрным вопросам. Как это повлияет на ваше участие в рабочей группе?

– Абсолютно не повлияет. Рабочая группа была создана постановлением Госдумы, я в нее вхожу по убеждениям и как представитель Дальнего Востока, которого в основном и касается это регулирование. Кроме того, я уже давно в этой теме работаю. Поэтому могу так сказать: на короткие дистанции я не бегаю, соответственно из рабочей группы выходить не буду, останусь в ее составе, и, когда начнут рассматриваться в другом комитете Госдумы вопросы, связанные с нашим, буду при этом присутствовать. По-прежнему буду отслеживать все законы, все поправки, которые касаются рыбной отрасли, и озвучивать возникающие вопросы в рамках пленарных заседаний. Озабоченность сложившейся ситуацией – нарушением исторического принципа – остается. Посмотрим, куда все это приведет.

Анна ЛИМ, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Август 2019 г.