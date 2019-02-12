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Треть участников зимних международных игр «Дети Азии» разместилась в учебно-тренировочном комплексе «Восток». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»

База «Восток» принимает «Детей Азии»

Первые зимние международные игры «Дети Азии» проходят в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. Треть участников разместилась в учебно-тренировочном комплексе «Восток», созданном при участии рыбопромышленников.

Всего в состязаниях участвуют 28 команд из 20 стран – более тысячи спортсменов. Награды разыгрываются в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе благотворительного фонда «Родные острова», в учебно-тренировочном комплексе «Восток» живут и тренируются сборные Сахалинской области, Якутии, Дальневосточного федерального округа, а также команды Казахстана, Туркменистана, Кувейта, Японии, Южной Кореи.

«Одна из целей мероприятия – познакомить гостей с культурой России и Сахалина в частности. Поэтому меню будем формировать из блюд русской кухни. Все будет вкусное, чтобы у ребят были силы и энергия на тренировки и соревнования. Кроме этого, вместе с оргкомитетом игр подготовлена большая и познавательная развлекательная программа для наших гостей», – рассказал накануне принятия гостей директор «Востока» Павел Пашов.

База предлагает участникам «Детей Азии» просмотр фильмов на большом экране арены, танцевальные мастер-классы, игры на сплочение и выступления сахалинских спортсменов и творческих коллективов. В первый день в концерте принял участие победитель проекта «Голос. Дети» Даниил Плужников. Приветственный танец показали самые юные сахалинские артисты из детского сада «Ромашка».

Проживают в комплексе сборные по хоккею и фигурному катанию. Для спортсменов «Восток» стал еще и тренировочной базой. Осенью на льду «Востока» к играм уже готовились сахалинские юные фигуристки и хоккеисты.

Переговоры о том, чтобы учебно-тренировочный центр «Восток» стал площадкой для тренировок и расселения участников «Детей Азии» стартовали одновременно с самой стройкой. Основные инициаторы и инвесторы строительства - сахалинские рыбопромышленники. Добытчики краба выкупили заброшенный детский лагерь, и с 2016 г. там начались масштабные преобразования. Сумма всех инвестиций оценивается в 2 млрд рублей.

Fishnews

  • Треть участников зимних международных игр «Дети Азии» разместилась в учебно-тренировочном комплексе «Восток». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Треть участников зимних международных игр «Дети Азии» разместилась в учебно-тренировочном комплексе «Восток». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Треть участников зимних международных игр «Дети Азии» разместилась в учебно-тренировочном комплексе «Восток». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Проживают в комплексе сборные по хоккею и фигурному катанию. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • В учебно-тренировочном комплексе «Восток» разместились юные спортсмены. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • В учебно-тренировочном комплексе «Восток» разместились юные спортсмены. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • В первый день в концерте принял участие победитель проекта «Голос. Дети» Даниил ПЛУЖНИКОВ. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • На базе проходят выступления сахалинских творческих коллективов. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Принимает «Восток» и гостей из Японии и Южной Кореи. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • В учебно-тренировочном комплексе «Восток» разместились юные спортсмены. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
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