31 мая 2019 года

Депутаты хотят определенности по аукционам

Рабочая группа Госдумы по контролю за реализацией закона о крабовых аукционах указала на необходимость четкого решения правительства о нецелесообразности распределения на торгах остальных видов водных биоресурсов.

Минсельхоз ускоряет нормотворчество

В Госдуме 30 мая прошло первое заседание рабочей группы, уполномоченной контролировать реализацию закона о продаже крабовых квот на аукционах. Помимо депутатов на нем присутствовали представители Минсельхоза, Росрыболовства и Счетной палаты.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац отчитался о подготовке нормативной базы, необходимой для реализации нового закона. Хотя дорожная карта по нему еще только в проекте, работа над подзаконными актами идет полным ходом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проект дорожной карты предусматривает издание восьми новых актов и внесение изменений в два действующих. По информации Минсельхоза, проекты порядка подготовки и заключения договора о закреплении и предоставлении доли квот, правил организации торгов, порядка проверки соответствия проектов и объектов строительства уже разосланы в министерства и ведомства и проходят оценку регулирующего воздействия.

На стадии согласования находится и проект распоряжения об утверждении перечня видов крабов, по которым будет проводиться аукцион. По словам Евгения Каца, хотя этот документ не подлежит размещению на портале regulation.gov.ru, Росрыболовство прорабатывает его текст с отраслью на совещаниях, ближайшее из которых будет организовано на следующей неделе.

Еще два постановления, связанные с распределением квот и процедурой приостановления выдачи разрешений из-за нарушения условий договора, подготовлены, но проходят внутриведомственные процедуры. Внутри министерства пока остается и проект распоряжения, определяющего типы объектов строительства, а также размеры и количество аукционных лотов.

«В этот проект внесены исключительно суда промыслового флота, иных объектов там нет», – подтвердил Евгений Кац. Он добавил, что все акты кроме внесения изменений в порядок аннулирования разрешений должны быть разработаны в третьем квартале, а фактически в течение лета – с учетом планов провести аукцион в начале осени. «По возможности мы ускоряем этот процесс до сроков, предусмотренных дорожной картой», – заверил руководитель департамента.

Сроки – критический фактор

Председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев обратил внимание, что несмотря на всю спешку ни одного нормативного акта до сих пор не принято. Он поинтересовался, видит ли Счетная палата в этом риски неисполнения бюджета. Оказалось, что видит, но больших опасений по этому поводу не испытывает.

«Риски есть, потому что, с нашей точки зрения, эти платежи завышенные. Но опять же откровенно хочу сказать, что ситуации, когда мы расценивали их как изначально завышенные, а в результате получалось, что они значительно больше, тоже бывали. Не часто, но бывали», – высказал мнение аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.

Депутат от Приморского края Андрей Андрейченко отметил, что ко времени совещания с рыбопромышленниками, которое анонсировал представитель Минсельхоза, – 4 июня по одному из актов срок обсуждения на портале regulation.gov.ru уже завершится, значит, рассматриваться он не будет. Хуже всего, что такая поспешность характерна и для содержания принимаемых норм.

«От момента, как ты выиграл аукцион, и до подписания договора прописано 30 дней. Предполагается, что за 30 дней ты и с верфью договор заключишь, и с Минпромторгом все согласуешь – график строительства, и получишь банковские гарантии, – перечислил парламентарий. – Почему 30 дней? Это же на самом деле очень мало. Скорее речь должна идти минимум о двух месяцах».

По словам Евгения Каца, увеличение срока чревато задержкой распределения ОДУ по видам квот в конце года и, соответственно, квот по пользователям. «Пока не будут заключены договоры, не может быть распределен ОДУ по видам квот в целом», – пояснил директор депрыбхоза. Но признал, что вопрос пока прорабатывается, и согласился включить представителя рабочей группы в число участников обсуждения проекта этого нормативного акта.

Где гарантии для рыбаков?

Андрей Андрейченко также попросил уточнить, не планируется ли дополнительная поддержка государством дальневосточных верфей, на которых рыбаки должны будут размещать заказы на краболовы. Нынешнее состояние этих заводов вызывает сомнения в том, что они смогут обеспечить постройку трех десятков судов за пять лет. Поскольку в распоряжении Минсельхоза такой информации не оказалось, Николай Николаев предложил направить соответствующий запрос в Минпромторг.

В свою очередь глава комитета заострил внимание на исполнении правительством постановления Думы – обеспечить решение, сохраняющее действующую систему предоставления права на вылов для всех видов водных биоресурсов кроме крабов. «Каким образом правительство собирается и в каком документе дать такие гарантии компаниям, которые заключили договоры в 2018 году?» – поинтересовался он у Минсельхоза.

Евгений Кац подтвердил, что министерством подготовлен и проходит согласование проект доклада, где указано, что иные виды водных биоресурсов нецелесообразно распределять по механизму, аналогичному крабовым аукционам. Такой доклад вряд ли может считаться решением – нужен более весомый документ, указал член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер.

«Хотелось бы понять, определился ли Минсельхоз в переговорах с правительством, какой это будет документ – нормативно-правовой акт либо что-то другое, чтобы соответствовать той рекомендации, которая закреплена в постановлении Госдумы», – заявил мурманский депутат.

Его коллега Владимир Блоцкий напомнил, что тема целесообразности введения аукционов не только на краба, но и на рыбу, с подачи ФАС была оформлена как распоряжение за подписью премьер-министра. «Поскольку постановление Госдумы было утверждено одновременно с принятием закона, необходимо все-таки как минимум распоряжение правительства по данному вопросу», – предположил он.

«Давайте мы такой запрос направим», – принял решение Николай Николаев и попросил министерство сразу прислать и проект доклада в правительство. Глава профильного комитета предложил рабочей группе в следующий раз собраться перед думскими каникулами в конце июля и организовать еще одну встречу до проведения аукциона.

Fishnews