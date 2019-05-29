29 мая 2019 года

Депутаты последят за реализацией крабового закона

30 мая в Госдуме планируется провести первую встречу рабочей группы, призванной осуществлять контроль за реализацией федерального закона о крабовых аукционах.

Закон, предусматривающий введение квот добычи крабов в инвестиционных целях, Госдума приняла 10 апреля. Распределяться доли таких квот будут по итогам электронных аукционов.

Одновременно депутаты приняли постановление, призванное развеять опасения рыбопромышленников. Дума рекомендовала правительству в этом году обеспечить решение, предусматривающее сохранение действующего механизма предоставления права на вылов, пока в силе договоры на доли квот, заключенные в 2018 г. Исключение в постановлении сделано для крабов, сообщает корреспондент Fishnews.

Для контроля за реализацией крабового закона Госдума поручила создать специальную рабочую группу с включением представителей всех фракций и приглашением представителей правительства и Счетной палаты. Задача была поставлена Комитету ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Комитету по бюджету и налогам, Комитету по аграрным вопросам, Комитету по контролю и регламенту. Как стало известно Fishnews, первая встреча рабочей группы запланирована на 30 мая.

Росрыболовство уже заявило о планах провести крабовые аукционы до 1 сентября. Сейчас для оценки регулирующего воздействия на портале regulation.gov.ru размещены:

– проект постановления, регламентирующего подготовку и заключение договора на долю квоты добычи в инвестиционных целях;

– проект постановления о правилах проведения электронного аукциона;

– проект постановления о требованиях к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам;

– проект постановления о проверке соответствия инвестиционных проектов и объектов инвестиций требованиям, предусмотренным договором на долю квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

Fishnews