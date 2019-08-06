06 августа 2019 года

Глава Росрыболовства рассказал о планах по крабовым аукционам

Чтобы обеспечить возможность освоения крабовых квот, реализованных с аукционов, уже со следующего года, подзаконные акты желательно выпустить до 1 сентября, подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Проекты подзаконных актов по крабовым аукционам полностью готовы, они будут внесены в правительство с рядом замечаний, рассказал замминистра сельского хозяйства — глава Росрыболовства Илья Шестаков. «Параллельно их [проекты] будет рассматривать Минюст», — добавил он.

Уже на этой неделе предполагается провести первое согласительное совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о требовании по строительству судов-краболовов на дальневосточных верфях, сообщает корреспондент Fishnews.

Илья Шестаков напомнил, что предлагалось несколько вариантов. Первый путь — включить требование о постройке всех судов, под строительство которых будут выделяться квоты на вылов крабов в Дальневосточном бассейне, на верфях ДФО. Второй путь — предусмотреть таким образом строительство половины судов. «Пока концепция основная, и она многими ведомствами поддерживается, — все-таки не ограничивать регион строительства», — заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству.

По его словам, стоит задача провести аукционы и заключить соглашения до 1 ноября, в противном случае к освоению нового вида квот предприятия смогут приступить только с 2021 г. (это предусмотрено законом ). «Поэтому у нас обратным отсчетом получается, что нам нужно, чтобы все документы вышли желательно не позже 1 сентября», - сообщил о сроках подготовки подзаконной базы глава Росрыболовства.

Ожидаемый объем поступлений в федеральный бюджет от торгов, по словам Ильи Шестакова, оценивается пока в 110 млрд рублей (ранее речь шла о сумме порядка 80 млрд рублей) — такие корректировки уже направлены в Минфин.

Кроме того, у Росрыболовства есть планы по реализации на торгах крабовых квот в новых районах промысла. Илья Шестаков напомнил о трансарктической экспедиции , предусматривающей комплексные исследования водных биоресурсов. Ученые намерены оценить ресурсы, в частности, в море Лаптевых и Карском море.

«Ожидаем, что в Карском море мы сможем уже определить и оценить запас краба-стригуна опилио для того, чтобы выставить его в будущем году на аукцион как новый район промысла», — рассказал глава ведомства.

Fishnews