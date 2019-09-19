Этой весной Fishnews побывал на стройке современного рыбоперерабатывающего завода на площадке ТОР «Камчатка». Новое береговое производство в рамках программы инвестиционных квот строит компания «Камчаттралфлот». Это не первый подобный объект под инвестквоты для региона, но в данном случае опыт инвесторов по-своему уникален. О том, как готовился проект, который сейчас уже вступил в заключительную фазу реализации, нам рассказал генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов.

– Владимир Викторович, сейчас у вас все силы брошены на завершение строительства и запуск нового завода. Получается, что лососевую путину, обычно «жаркий» для Камчатки сезон, вы пропускаете?

– Таков привычный для нас график работы. Действующая рыбоперерабатывающая фабрика «Камчаттралфлота» небольшая, но продукцию выпускает хорошего качества и только из белой рыбы. На лососе мы акцента в работе не делаем, так как у нас нет собственных рыболовных участков. К тому же наш флот – это три среднетоннажных судна. В летние теплые месяцы сохранять сырье в свежем виде для доставки на берег сложнее, а мы качеством производимой продукции никогда не рискуем – это условие ставим на первое место.

Основная для нас позиция – собственная белорыбица: минтай, треска, камбала. Сейчас мы готовимся к запуску нового завода, где все технологические линии спроектированы специально под переработку такой рыбы. Поскольку это проект под инвестиционные квоты (завод типа «М»), мы рассчитываем, что с его сдачей получим и дополнительные ресурсы – минтай, а также охотоморскую сельдь.

Поэтому мы выстроили рабочий график так, что летом у нас перестой, ремонт, да и люди должны отдохнуть. А с 1 октября вновь начинается производственный цикл, который длится по май включительно.

– Работы на вашем новом заводе вышли на финишную прямую. Удалось ли уже смонтированное оборудование опробовать на живой рыбе?

– Мы планируем принять первую рыбу в конце сентября, чтобы настроить все линии, а в октябре уже запустить завод.

– Настройку оборудования проводят иностранные специалисты?

– Совершенно верно, это условие у нас было прописано в контрактах. Представители всех иностранных партнеров – поставщиков техники уже приезжали весной для монтажа оборудования. В этой работе участвовал и наш технический персонал. Работники завода будут присутствовать также и на настройке, одновременно проходя обучение у производителей оборудования.

– Пришлось ли искать дополнительных специалистов для работы на новой технике?

– Конечно, мы добираем людей. У нас появилось оборудование по производству рыбной муки, которого не было на первом заводе, современное дизельное оборудование, построена мощная котельная. Соответственно, добавились и новые должности технического персонала. Все вакансии закрыли за счет местных жителей, из других регионов мы привлекаем только рыбообработчиков – в основном с Алтая и из Бурятии.

– В общей сложности сколько рабочих мест будет создано благодаря новому производству?

– После ввода в строй завод сможет обеспечить круглогодичную занятость около 350 человек.

– То есть теперь с выходом флота на летнее обслуживание ваше береговое производство будет продолжать работу?

– Да, у нас будет большое консервное производство – порядка 100 тыс. условных банок в сутки. Мы также планируем приобрести в Норвегии новое судно, которое сможет доставлять рыбу на берег в охлаждаемых трюмах, сохраняя высокое качество сырца в течение 7 суток. Его мы сможем использовать и на приемке красной рыбы с неводов на побережье. Все это позволит обеспечить заводу круглогодичную загрузку.

– Насколько возрастут объемы производства «Камчаттралфлота» с запуском нового завода?

– По сравнению с мощностью нашего прежнего завода объемы производства увеличатся более чем в два раза.

Суточная мощность нового берегового предприятия составляет 250 тонн мороженой продукции. Здесь также будет производиться в сутки не менее 100 тонн филе: всю инвестквоту, которую мы получим от государства для поддержки нового предприятия, мы будем направлять на выпуск именно этого вида продукции.

Обязательным условием является переработка рыбных отходов, чем прежде мы самостоятельно не занимались. Теперь завод сможет выпускать более 20 тонн рыбной муки и порядка 6 тонн рыбьего жира (в зависимости от сырья).

Для обеспечения рентабельности предприятия мы закладываем 25 тыс. тонн водных биоресурсов (хотя технически сможем перерабатывать до 50 тыс. тонн рыбы). На сегодня у нас есть лимиты на освоение 11,2 тыс. тонн ВБР, рассчитываем получить еще 13,5 тыс. тонн минтая и сельди в качестве инвестквот.

– Вы упомянули, что утилизация отходов станет для вас новым направлением. Этот вопрос важен еще и потому, что ваше новое производство располагается в черте Петропавловска-Камчатского. Расскажите подробнее о технических характеристиках выбранного для этих целей оборудования.

– Это рыбомучная установка датского производства – последняя разработка фирмы Ostergaard. Мы уже смонтировали ее в составе нашего комплекса. Не будет совершенно никаких запахов и вредных, токсичных выбросов. На выходе получаем муку с высоким содержанием протеина и рыбий жир – все это востребовано на рынке. Так что у нас получается практически полностью безотходное производство.

– Завод сможет качественно перерабатывать и отходы от разделки таких жирных видов рыб, как лосось?

– Это оборудование справится даже с жирными отходами от сельди. Более того, мы убедились в этом сами: наш специалист побывал в Японии, где смог наблюдать за работой такой РМУ на рыбоперерабатывающем предприятии. Да, там действительно нет ни запахов, ни вредных выбросов – никакого ущерба экологии. При этом само предприятие расположено в центре города и по характеристикам втрое мощнее нашего.

– При оснащении завода вы сделали выбор в пользу европейского оборудования. Как проходило изучение рынка?

– Эта серьезная задача была возложена на моего заместителя по производству – Сергея Павловича Быкова, который имеет огромный опыт работы в этой сфере. Он полон идей и прекрасно понимает производство, им до мелочей продумана вся техническая составляющая нашего нового завода – конструкторам оставалось только воплотить все это в чертежах. Сергею Павловичу была дана полная свобода действий, и ему хватило опыта, знаний и творческого потенциала, чтобы создать такой большой завод.

При изучении рынка перерабатывающего оборудования он посещал различные выставки, где были представлены лучшие образцы зарубежной и российской техники. Познакомившись со всеми, мы выбрали несколько оптимальных предложений и сделали свой выбор.

Так, производство филе мы доверили лидеру на этом рынке – компании Baader, которая не нуждается в дополнительной рекламе.

Заморозка обеспечена оборудованием немецкого бренда Gea Refrigeration: эту компанию нам порекомендовали и специалисты «Океанрыбфлота», которые проверили их компрессоры на своих судах и подтвердили надежность и экономичность техники.

Консервный цех у нас получился «сборный»: здесь есть и отечественное оборудование – автоматические закаточные и рыбонабивочные машины калининградского конструкторского бюро им. Л.Г. Кошкина, и зарубежное – автоклавы французской фирмы Steriflow.

Так что к подбору техники мы подошли со всей серьезностью. Могу сказать, что на наше строящееся предприятие уже приезжали представители бизнеса из Японии, Китая и, увидев «начинку» завода, сразу выразили готовность приобретать в будущем нашу продукцию, так как производиться она будет на лучшем оборудовании.

– То есть уже сейчас зарубежные покупатели присматриваются к вашему производству?

– Да, экспортная составляющая у нас будет присутствовать обязательно: есть рекомендации регулятора, что отрасль должна увеличивать экспортную выручку. Конечно, о конкретных объемах мы сможем говорить только после запуска завода и выхода на полную мощность. Но в любом случае с новым производством мы сможем рассчитывать на получение необходимых номеров и для работы на внешнем рынке.

– Как у вас решался вопрос с доставкой оборудования из Европы?

– За решением этой задачи мы обратились в камчатскую компанию «Терминал «Сероглазка», которая сотрудничает в том числе и с Maersk. Она, кстати, является резидентом свободного порта Владивосток и расположена в Петропавловске-Камчатском, рядом с нами. У компании хороший уровень сервиса, прекрасные специалисты, отлично организована логистика. С терминалом «Сероглазка» мы работаем и по отправке готовой рыбопродукции.

– А как сейчас проходит процедура сдачи нового завода?

– К августу основное здание завода уже было введено в эксплуатацию, получен соответствующий акт от Росреестра. Сейчас мы получили аналогичное разрешение от Минвостокразвития на ввод локально-очистных сооружений. Все строительно-монтажные работы завершены, установлено оборудование, сделано благоустройство. Проведена регистрация имущественного комплекса, сейчас подаем заявление в Росрыболовство на получение инвестиционных квот.

– Завод строится с опережением графика, и в прошлой нашей беседе вы высказывали опасения, что из-за этого могут возникнуть вопросы в ходе приемки инвестиционного объекта. Ситуация меняется?

– Изменения в нормативной базе относительно приемки инвестиционных объектов еще не приняты, но позиция Минпромторга по этому вопросу нам стала понятна, с министерством у нас ведется рабочий диалог. Со своей стороны мы выполнили обязательные условия, которые были прописаны в договоре. Надеемся, что все пройдет благополучно.

– Владимир Викторович, вы уже упомянули о вкладе в строительство завода вашего заместителя – Сергея Быкова. А кого еще вы привлекали к реализации этого проекта, важного не только для «Камчаттралфлота», но и Камчатского края в целом?

– У нас подобралась действительно отличная команда. Главное, что все эти люди будут трудиться на предприятии и дальше, надеюсь, долго и плодотворно. Это не временщики-исполнители, а именно постоянный коллектив, поэтому и строили завод они, что называется, под себя: им здесь работать.

Конечно, хотел бы отметить главного инженера Евгения Александровича Баркара. У него глубокие профессиональные знания, в том числе о перерабатывающем оборудовании. Это ответственный, грамотный человек, который целиком отдается работе, и его вклад в общее дело огромен.

Это и замдиректора по строительству Владимир Николаевич Пантилеев. Мы называем его «глыба»: в строительстве он разбирается во всех тонкостях – от технологических нюансов до организации работы. Это человек, который очень неравнодушен к тому, чем занимается, он живет своим делом. После сдачи объекта Владимиру Николаевичу предстоит следить за эксплуатацией всех зданий и инфраструктуры, которую мы создали вокруг нашего производства.

Огромную работу проделал наш главный бухгалтер, настоящий «финансовый мозг» предприятия – Светлана Викторовна Сидорова. На ней весь учет, контроль, планирование финансовых средств, разработка финансовых программ при подготовке инвестиционного проекта, отчетность, контроль расходов – это большая нагрузка и очень важная работа, особенно когда речь идет о реализации инвестиционного проекта по договору с государством. Так же и с юридическими вопросами: составлением договоров, защитой компании от юридических ошибок занимается настоящий профессионал – наш начальник юридического отдела Анна Игоревна Чернявская.

Так что с уверенностью могу сказать, что нам с людьми очень повезло.

– Можете поделиться, как рождалась сама идея нынешнего проекта? Помог собственный опыт или подтолкнули условия для привлечения инвестиций в рыбную отрасль, которые начали складываться в стране в целом и на Камчатке в частности?

– Все вместе. В отрасль я пришел в конце 1990-х: остался на Камчатке после службы в армии, как, наверно, и многие здесь. Поработал сперва на небольших предприятиях, которые занимались прибрежной добычей лосося, затем – в колхозе «Ударник», уже на руководящей должности.

Первое, что я ощутил, придя в «Камчаттралфлот» в 2015 году, – это общий настрой на развитие.

– Чувствуется, что вы сразу оказались на одной волне.

– Верно, учредители предприятия очень нацелены на работу, они готовы инвестировать в компанию, поэтому «Камчаттралфлот» с самого начала развивался очень динамично. Мы участвовали в аукционах: наращивали ресурсную базу. В 2015-2016 году приобрели третье судно, модернизировали старый завод, запустили консервный цех и вывели качество производимой продукции на хороший уровень – она стала востребованной на российском рынке.

Идею создания современного высокотехнологичного завода начали продумывать несколько лет назад, еще до того как на Камчатке была создана ТОР, а в отрасли принята программа инвестквот.

Поэтому, как говорится, обстоятельства сложились благоприятные. Теперь самое главное – все планы реализовать. На сегодня для нас вопрос номер один – это запуск завода.

Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Сентябрь 2019 г.