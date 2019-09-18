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Запуск нового завода на Камчатке запланирован на начало октября. Фото пресс-службы правительства края

Камчатка укрепляет позиции в рыбопереработке

На начало октября запланирован запуск нового современного рыбоперерабатывающего завода на Камчатке. Резидент территории опережающего развития – ООО «Камчаттралфлот» – реализует этот проект в рамках программы инвестквот.

Новый завод будет введен в эксплуатацию почти на год раньше, чем планировалось. На производстве собрано оборудование из Дании, Германии и других европейских стран. Ежедневно с конвейеров ООО «Камчаттралфлот» будут сходить 250 тонн мороженой продукции, не менее 100 тонн филе и 18 тонн фарша. Также завод сможет выпускать более 20 тонн рыбной муки, около 6 тонн рыбьего жира и порядка 100 тыс. условных банок консервов в сутки.

На собственной причальной стенке предприятия будет смонтирован рыбонасос, благодаря которому охлажденная рыба из судов с RSW-танками будет поступать на конвейер неповрежденной. Основное сырье для производства – белорыбица, преимущественно минтай и сельдь.

Учитывая специфику работы завода, на нем предусмотрены собственные водоочистные сооружения мощностью 800 куб. м в сутки.

В настоящее время на заводе завершаются пусконаладочные работы технологической линии, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края. Возможности нового предприятия оценил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

«Этот завод – один из самых современных не только на Камчатке и Дальнем Востоке, но и в России в целом. На предприятии будут созданы 160 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Инвестор получил целый комплекс мер государственной поддержки», – отметил представитель краевого правительства.

Так, по его словам, статус резидента ТОР «Камчатка» позволил компании воспользоваться процедурой свободной таможенной зоны и не платить пошлину. Это помогло инвестору сэкономить порядка 20 млн рублей. Еще целый ряд налоговых преференций начнет действовать после запуска завода. «Компания «Камчаттралфлот» получит поддержку и от правительства субъекта. В рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» инвестору будет возмещена процентная ставка по кредиту», – рассказал Андрей Здетоветский.

Новый завод «Камчаттралфлота» будет работать круглогодично, обеспечивая занятостью в общей сложности порядка 350 человек.

Общая стоимость проекта – 2,3 млрд рублей, 1,6 миллиарда из которых – кредитные средства.

«Мы выполнили все условия, прописанные в постановлении Правительства РФ, и планируем получить инвестиционные квоты. Именно с расчетом на них и реализовывался проект. Мы уже провели регистрацию имущественного комплекса, подаем заявление в Федеральное агентство по рыболовству на получение квот. Для нас жизненно важно получить их в начале 2020 года, потому что кредитная нагрузка очень серьезная. Нам важно начать зарабатывать, чтобы начать отдавать и выйти на окупаемость», – рассказал генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов.

Он добавил, что уже за рамками инвестиционного проекта компания планирует купить судно с RSW-танками, в которых улов можно будет доставлять на берег в охлажденном виде.

Запуск нового завода запланирован на начало октября.

Fishnews

  • Запуск нового завода на Камчатке запланирован на начало октября. Фото пресс-службы правительства края
  • Возможности нового предприятия оценил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ. Фото пресс-службы правительства региона
  • На новом заводе ООО «Камчаттралфлот» собрано оборудование из Дании, Германии и других европейских стран. Фото пресс-службы правительства края
  • Сейчас на новом заводе «Камчаттралфлота» завершаются пусконаладочные работы технологической линии. Фото пресс-службы правительства края
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