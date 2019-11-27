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Основная доля в уловах приходится на сардину-иваси

Пелагическая путина оправдывает ожидания

Вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры на Дальнем Востоке вплотную приблизился к 180 тыс. тонн, что почти на 29% выше прошлогоднего уровня. Перед путиной 2020 г. отраслевой науке поручено усилить разведку и исследования пелагических видов.

Оперативные данные по вылову и обстановку на промысле рассматривали на очередном заседании штаба пелагической путины, которое провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Основная доля в уловах приходится на сардину-иваси, за счет которой и обеспечивается рост по отношению к показателям прошлого года, — добыто 130,2 тыс. тонн.

Вылов скумбрии снизился по сравнению с уровнем 2018 г. на 25,1 тыс. тонн и составляет 46,2 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. На промысле сайры показатели тоже не радуют — всего 2,4 тыс. тонн, это на 5,4 тыс. тонн меньше, чем год назад.

На минувшей неделе на путине работали 18 российских судов. Из них 11 вели промысел в исключительной экономической зоне России, одно – в открытом море и шесть – в экономзоне Японии.

По прогнозу Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), в ближайшие дни устойчивая обстановка на промысле иваси и скумбрии сохранится в ИЭЗ Японии. Условия промысла пелагических объектов в российских водах будут нестабильными. При этом в районе Южных Курил до 1-2 декабря ожидаются благоприятные погодные условия. Ожидается, что циклоны до начала декабря будут проходить севернее через район Охотского моря.

По итогам совещания Петр Савчук поручил ТИНРО усилить научную разведку и исследования пелагических видов в период прогнозов путины 2020 г.

Fishnews

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