Ряд российских верфей трудится над краболовами – их заказали под квоты, приобретенные на аукционах. Отечественные добытчики краба наконец получат специализированные суда, спроектированные именно под этот промысел, отмечает заместитель генерального директора ГК «Русский краб» по строительству флота Дмитрий Сапов. В интервью Fishnews он рассказал о проекте 5712, по которому для группы компаний сделают 10 современных судов.

– ГК «Русский краб» – новый игрок на рынке крабового промысла. Известно, что группа компаний владеет одним из самых больших объемов квот на добычу краба в Дальневосточном бассейне. Если подробнее, что собой представляет «Русский краб» сегодня?

– Действительно, мы владеем крупным пакетом прав на добычу краба. Он закреплен за нами на 15 лет по итогам аукционов, которые состоялись в 2019 году. В 2020 году группе «Русский краб» принадлежат права на добычу 13 тыс. тонн краба в Беринговом, Охотском и Японском морях. Это наибольшая доля квот в Дальневосточном бассейне, она составляет порядка 19%.

Компания ведет промысел камчатского, синего, равношипого крабов, крабов-стригунов опилио и бэрди, волосатого четырехугольного краба. Рынки сбыта – Китай, Южная Корея, Япония и США.

– Для освоения такого объема квот необходим соответствующий флот. Сколько у компании судов и что это за краболовы?

– У нас 19 промысловых судов. Это восемь процессоров, на которых улов перерабатывается в готовую варено-мороженую продукцию, и одиннадцать краболовов для вылова и перевозки живой продукции.

Действующий флот компании составляют разные суда, но преимущественно переоборудованные и глубоко модернизированные тунцеловы японского производства. Несмотря на то, что модернизация проведена качественно и техническое состояние флота позволяет вести эффективный и безопасный промысел, понятно, что это временное решение, которым мы будем пользоваться до получения судов, созданных в соответствии с нашими требованиями, под наши задачи.

Сейчас реализуется инвестпрограмма по строительству нового флота – по принципу «квоты под киль» заключены контракты на 10 краболовов: семь – для добычи и перевозки живого краба и три процессора, оборудованных перерабатывающей фабрикой по производству сыромороженой и варено-мороженой продукции из краба.

Живовозы построит Онежский судостроительно-судоремонтный завод, процессоры – Окская судоверфь.

– Закладка киля первого краболова состоялась не так давно. На каком этапе сейчас строительство?

– Да, 8 июня на Онежском заводе в Петрозаводске прошла церемония закладки головного судна для добычи и перевозки живого краба. Дата несколько опережает контрактный график, что не может не радовать: это одно из свидетельств технической и организационной готовности завода к работе над большим проектом.

Поскольку событие пришлось на период ограничений, связанных с пандемией, то проводилась оно онлайн. В режиме интернет-трансляции за традиционной установкой закладной таблички наблюдали представитель проектировщика Damen из Голландии, мы – из Владивостока и наши коллеги из Москвы. Представители завода и руководство региона, присутствовавшие на площадке эллинга во время мероприятия, отметили значимость проекта для Республики Карелия – наш заказ самый длинный среди размещенных крабодобытчиками. Строительство такой серии – не только ответственность, но и гарантия стабильности, развития для предприятия.

Сейчас по головному заказу изготовлено уже более 10% секций корпуса судна: заложен киль и ведется сборка корпуса на стапеле. А по первому серийному судну уже изготовлены закладные секции.

Мы не торопим завод с темпами строительства серийных судов, считаем правильным сфокусировать внимание на качественной проработке головного краболова, чтобы минимизировать количество доработок и переделок. С верфью налажен конструктивный диалог по техническим и организационным вопросам, на ее территории начал работу наш проектный офис.

– Еще три судна заказаны на Окской судоверфи в Нижегородской области. На каком этапе работы на этом предприятии?

– Суда для перевозки живого краба и процессоры в своей основе имеют один проект – 5712. Онежский ССЗ строит более крупную серию и приступил к строительству в апреле. Окская верфь приступит к строительству серии в ноябре, когда все нюансы головного судна, строящегося на Онежском заводе, будут качественно отработаны.

– Суда строятся под квоты добычи в Охотском и Беринговом морях, однако компания не стала размещать заказ на верфях Дальнего Востока. Чем продиктован такой выбор?

– Мы провели открытый конкурс, в котором приняли участие 16 российских верфей, в том числе дальневосточных. Оценку поступивших предложений проводил большой коллектив специалистов. По совокупности факторов, включая техническую и коммерческую часть предложений, а также сроки исполнения, решили сделать выбор в пользу ОССЗ и Окской верфи.

Нам важно получить суда в срок и качественно исполненными. Поэтому мы работали даже не с ценой контракта, а с рисками неисполнения его условий. Искали предприятия, имеющие необходимый опыт строительства, в том числе работы по проектам Damen, хорошую техническую базу и профессиональную команду.

– На церемонии закладки вы отметили, что проект формирует новые стандарты в отрасли. В чем преимущества заказанных судов?

– Новые суда, строящиеся по проекту 5712, задают высокую планку в первую очередь в таких показателях, как масса перевозимой за рейс продукции (живой либо замороженной), сохранность улова, комфортная среда для отдыха экипажа, безопасность палубной команды, онлайн-доступ к системам судна с берега и т.д. Будет использовано современное и надежное оборудование, которое повысит производительность флота.

Однако, говоря о новых стандартах, мы имеем в виду не только техническую новизну судов.

Специализированные суда для добычи краба не делали в стране с советских времен. Для этого промысла использовались рыболовные шхуны, их «подгоняли» под нужды крабодобытчиков. И даже те немногие суда, которые заказывали для себя крабопромысловые компании, чаще всего имели в основе проект, разработанный для ловли рыбы. Поэтому нынешняя кампания по «крабострою», старт которой дал инвестиционный порядок распределения квот, в целом может считаться новым стандартом отрасли. Люди, работающие на добыче краба, наконец получат флот, спроектированный специально для них.

Прямо сейчас мы имеем возможность наблюдать развитие нескольких проектов – КСП01, проект «Пелла» 03070 (головное судно «Русь»), проект «СК-Викинг» 03140/03141. Они значительно отличаются друг от друга и являются представлением заказчиков об «идеальном» краболовном судне, основанном на их опыте. Для себя мы выбрали проект Damen 5712 и считаем, что заложенные в него решения и новации позволят краболовам оставаться современными и технологичными как минимум двадцать лет.

– Расскажите подробнее о проекте 5712 и почему вы выбрали именно его.

– Планируя новое судно, мы основывались на опыте и понимании особенностей промысла, закладывали требования, исходя из пиков сезонности, климатических условий региона, чтобы любое судно нового флота могло справляться с нагрузками в любой сезон года. Вместе с Damen мы в течение шести месяцев работали над конфигурацией промыслового и технологического оборудования, его расположением на судне, работали над системой эффективного хранения краба, возможностями судна по швартовке в море, по выгрузке краба на берег и т.д. В результате получили проект 5712.

Его отличает самая большая вместимость крабовых танков (640 м3), оборудованных передовой системой рециркуляции и охлаждения забортной воды, для перевозки живого краба используются погруженные клети в несколько ярусов. Будет система телеметрии - для передачи данных о состоянии продукции на берег.

Судно приводит в движение среднеоборотный дизель, обеспечено резервирование хода, имеется носовое подруливающее устройство.

Предусмотрена система антиобледенения, которая будет бороться с одной из главных проблем навигации в Охотском море – обрастанием открытой палубы и механизмов льдом.

Большое внимание уделили организации пространства для команды. Жилой блок соответствует европейским стандартам – просторнее в 1,5-2 раза, чем на действующих судах, с хорошей мебелью. Будет спортзал, сауна. Все помещения проектируются с минимизацией уровня шума и вибрации. Нам важно, чтобы экипажи, находясь на промысле, имели максимально комфортные и безопасные условия.

– Новые технологии предполагают соответствующие компетенции членов команды. Какие мероприятия планируются по подготовке персонала?

– В настоящий момент мы формируем ядро плавсостава. Наиболее перспективные высококвалифицированные специалисты с потенциалом к развитию получат возможность переподготовки для работы на новых судах. Безусловно, будут открываться и новые позиции, предполагающие наличие специальной подготовки, в том числе в направлении IT, навигации, технологии добычи и переработки ВБР и т.д.

Сейчас идет разработка плана мероприятий по формированию качественного кадрового потока в «Русский краб». Это долгосрочный проект, он включит не только переподготовку, но и целевое обучение в вузах на судовые специальности, организацию стажировок для молодых специалистов. Возможно привлечение кадров из других регионов.

Мы заинтересованы в том, чтобы наши инвестиции в технологии одновременно повысили привлекательность работы на промысле краба, сделали этот нелегкий труд престижным, высокооплачиваемым. «Русский краб» по достоинству ценит труд своей команды и готов вкладываться в развитие профессионализма моряков. Потому что даже самыми передовыми машинами управляют люди. Важно о них заботиться.

Fishnews

Июль 2020 г.