19 мая 2020 года

«Антей» открыл счет российским краболовам

ГК «Антей» приняла у верфи первое построенное в России краболовное судно «Русь». Компания планирует в июне провести промысловые испытания нового краболова в Баренцевом море, а затем судно отправится на Дальний Восток.

15 мая представители группы компаний «Антей» и ленинградского судостроительного завода «Пелла» подписали акт приема-передачи головного судна для добычи краба проекта 03070 «Русь». Дальневосточные рыбаки стали первыми, кто доверил отечественным верфям постройку краболова, – до этого работать над подобными заказами российским заводам не приходилось.

Контракт на строительство 50-метрового краболова был подписан в июне 2017 г. По проекту судно предназначено для специализированного донного лова краба конусными ловушками «японского» типа. Для перевозки улова в живом виде используются решетчатые корзины, которые помещаются в термоизолированные цистерны с охлажденной до 2 градусов и подготовленной забортной водой (RSW-танки). Расчетный экипаж – 28 человек.

В марте 2018 г. на заводе прошла торжественная церемония закладки судна – закладную доску на корме закрепили президент «Антея» Иван Михнов и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а уже в декабре 2018 г. «Русь» спустили на воду. За неделю до сдачи завершились заводские ходовые испытания краболова, подтвердившие его основные проектные характеристики.

«Коллектив завода совместно с нашими специалистами проделали огромную работу, спроектировав и построив судно практически с нуля. На этом пути не обошлось без некоторых шероховатостей, но главное, что в итоге мы получили современное краболовное судно, оборудованное по последнему слову техники и способное решать наши производственные задачи», – рассказал Fishnews вице-президент ГК «Антей» Сергей Скляр.

Он добавил, что в результате компания приобрела большой опыт сотрудничества с судостроителями. «Специалисты «Антея» непрерывно участвовали в проектировании судна и на этапе строительства давали рекомендации исходя из практического опыта эксплуатации крабовых судов. Обсуждалось функционирование и расположение каждой судовой системы, тщательно подбирались производители того или иного оборудования. Уверен, что и для «Антея», и для «Пеллы» это сотрудничество имело огромное практическое значение. Безусловно, этот опыт будет применен и при строительстве других наших судов», – подчеркнул представитель «Антея».

Напомним, по итогам прошлогодних крабовых аукционов группа компаний приняла на себя обязательства по строительству семи судов на российских верфях. В середине апреля «Антей» заключил контракт на шесть краболовов с Находкинским судоремонтным заводом в Приморском крае, который уже приступил к реализации этих проектов.

По словам Сергея Скляра, в середине июня «Русь» планируется отправить в Мурманск, где судно опробуют «в боевых условиях» на промысле краба в Баренцевом море. По завершении промысловых испытаний краболов по Северному морскому пути перейдет на Дальний Восток к месту постоянного базирования.

Fishnews