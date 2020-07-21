Интервью

21 июля 2020 года
Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Артем ШЕВЧЕНКО, Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Эксперты продолжают озвучивать самые разные сценарии развития кризиса и восстановления экономики после него. Но это теория, а за практикой мы наблюдаем ежедневно, как говорится, из первых рядов. Для рыбной отрасли в любых условиях задачей номер один остаются промысел и переработка уловов. Это значит, что должны бесперебойно работать суда, береговые заводы, а теперь еще и выполняться инвестиционные обязательства, взятые с расчетом на квоты. Без технической поддержки не обойтись, но и здесь, как мы видим, остается место непредвиденным ситуациям.

О том, как отражается форс-мажор мирового масштаба на работе отечественных производителей оборудования для рыбной отрасли, мы побеседовали с генеральным директором АО «Дальрыбтехцентр» Артемом Шевченко.

– Артем Георгиевич, сразу о глобальном. У нас давно звучат идеи о том, что надо стимулировать локализацию в России иностранных производств в сфере машиностроения для рыбной отрасли. На ваш взгляд, опыт жизни в условиях пандемии подтверждает или опровергает потребность в такой «дружбе технологиями»?

– Безусловно, сотрудничество развивать надо. С одной стороны, необходим обмен опытом и технологиями. На мой взгляд, было бы правильно размещать производства мировых поставщиков на территории России – это принесло бы пользу отечественным отраслям.

Но, с другой стороны, мы видим, что зарубежные фирмы не спешат этого делать. В большинстве своем они рассматривают нашу страну только как рынок сбыта. Цели бизнеса всегда будут примерно одинаковы: развивать свои технологии, укреплять собственные позиции, продвигаться на рынке. А размещение производства на территории других государств предприниматели в первую очередь связывают с увеличением собственной прибыли за счет более низкой себестоимости изготовления или с возможностью пользоваться господдержкой, налоговыми преференциями, избегать внешних санкций и т.д.

В нынешней же ситуации, когда во всем мире возникли серьезные ограничения на передвижение людей через границы, а в некоторых странах и на перемещение товаров, на первое место выходит вопрос создания технических центров именно в тех регионах, где наиболее высока потребность. В нашем случае – в главных промысловых районах, чтобы рыбаки могли получать необходимую технику и качественный сервис вовремя.

На этом, я считаю, сегодня важно делать основной акцент в вопросах технологического взаимодействия. И это возможно. Например, межзаводская кооперация с нашими дальневосточными коллегами по производству оборудования позволяет в сжатые сроки решать серьезные задачи для рыбацких предприятий, судовладельцев. Это хороший и полезный опыт.

– Активный приток на предприятия рыбной отрасли высокотехнологичного зарубежного оборудования, который мы наблюдаем сегодня, – это больше стимул или риски в российских реалиях, как вы оцениваете?

– Давайте для примера обратимся к опыту сельского хозяйства. Мы сейчас видим, как оно шагнуло вперед, особенно на западе страны, какая там создана техническая база. Комбайны, зерноуборочные машины – большая часть сельхозтехники собирается в России, поэтому предприятия обеспечены доступными комплектующими, запасными частями. Это направление машиностроения значительно подтянулось за последнее время. Если в 2013 году доля сельхозтехники отечественного производства составляла около 25%, то к концу второго десятилетия превысила 50%.

Поэтому я склонен говорить все-таки о том, что отрасль должна развиваться комплексно. Если мы хотим получить устойчивый прогресс, стабильность, снизить риски, то не должны забывать, что не все можно засыпать деньгами, дорогими иностранными брендами, надо поднимать и собственное производство. Нужно не только ориентироваться на объемы вылова и реализацию рыбопродукции, но должно быть и развитие кадров, развитие портовой инфраструктуры, судоремонта и обеспечение отрасли отечественным оборудованием.

Стратегически важно, чтобы наша страна была максимально независима от иностранного ресурса как в технологическом плане, так и в плане кадрового потенциала. И все происходящее сегодня в мире подтверждает то, о чем мы говорим в последние годы: в отрасли, которая отвечает за продовольственную безопасность станы, важно полагаться на своих производителей и специалистов, укреплять и развивать собственную техническую базу.

– А что вы стремитесь развивать сейчас, какое направление «Дальрыбтехцентр» считает для себя перспективным?

– Понятно, что надо осваивать технологии, которые используются на современном мировом рынке. Сегодня мы достаточно успешно проектируем и производим разделочные линии, конвейеры, бункеры. Комплектуем и монтируем цеха по переработке различных гидробионтов. Это важный сегмент, но всегда нужно сохранять движение вперед. Для нас это развитие направления автоматизации и цифровизации рыбоперерабатывающих цехов.

Мы стремимся оснастить цех не просто электроникой, но и создать программное обеспечение, чтобы фабрикой можно было управлять с компьютера. Чтобы оператор имел возможность удаленно отслеживать и диагностировать ошибки в работе оборудования, а в дальнейшем выполнять и съем / учет производственных показателей по цеху, передавать эту информацию по сети.

В ближайшем будущем мы планируем опробовать такие технологии на одном из дальневосточных рыбоперерабатывающих предприятий. Но конкретнее говорить об этом будем только после того, как успешно запустим хотя бы несколько подобных проектов.

В планах также создание машин – аналогов ведущих мировых производителей.

Очень важно, на наш взгляд, постоянно работать над улучшением сервиса для клиента. Должно быть бесперебойное обеспечение ЗИПом, технической поддержкой. Всегда должна быть возможность оперативно приехать к заказчику на предприятие, снабдить его всей необходимой информацией.

– Расскажите о текущей работе вашего предприятия.

– Первое полугодие было насыщенным в плане заказов. Сложно пока спрогнозировать ситуацию на осень – как и у всех, все будет зависеть от общей экономической ситуации. Но «Дальрыбтехцентр» всегда сохраняет у себя сегмент серийного производства, в случае необходимости сможем сосредоточиться на нем.

А так, в этом году мы заканчивали проекты для камчатских предприятий, в основном к лососевой путине, – это «Колхоз Октябрь», «Заря», «Вывенское», «Лойд-Фиш». Обращались к нам заказчики и с Сахалина, в том числе в рамках реализации проектов под инвестиционные квоты. Например, компания «Невод».

В настоящее время мы плотно заняты заказом для «Русской рыбопромышленной компании» по заводу «Русский минтай», который строится в Приморском крае также под инвестквоты. Проект для нас оказался интересным. Во-первых, просто соскучились по таким масштабным задачам именно у нас в Приморье. Во-вторых, готовая продукция завода будет с глубокой степенью переработки. С первого этапа нам приходилось включаться в решение многих задач, в чем-то работать на опережение, закладывать возможности для дальнейшего технического развития цехов. Сейчас уже вышли на монтаж оборудования, так что в части своей работы идем по графику.

Что касается направления судовой переработки, то здесь также прошел ряд заказов, хотя сопоставимых по масштабам с береговыми в этом полугодии не было. Но есть определенный задел на будущее: сейчас прорабатываем запросы от нескольких заказчиков на переоборудование флота.

– В мае вы участвовали в онлайн-совещании по строительству краболовного флота, которое проводил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Были на нем и представители Минпромторга, рыбопромышленные компании – заказчики краболовов, производители оборудования. Насколько я понимаю, обсуждалось предметно техническое оснащение будущих судов, значит, на момент закладки корпусов вопрос начинки еще остается открытым?

– На совещании обсуждали массу проблем, в том числе связанных с адаптацией проектов. Иностранный разработчик закладывает в проект судна импортное оборудование, и это не только переработка и промысловое снаряжение, но и навигационное оборудование, крановое, лебедковое и т.д. Адаптация таких проектов возможна, но она требует дополнительных усилий. В то же время государство заинтересовано, чтобы на новые суда ставилось оборудование отечественного производства, естественно, без потери качества для судовладельцев. Да и собственники судов, проведя такую работу, смогут сэкономить существенную сумму и повысить необходимую долю российской продукции в новострое.

А на стадии закладки килей действительно еще не все решения приняты окончательно, какие-то детали проекта могут быть пересмотрены. В любом случае, прямой диалог представителей компаний-заказчиков и производителей оборудования всегда полезен. Думаю, обе стороны получили для себя полезную информацию, которая может пригодиться в дальнейшем.

Кстати, представители рыбопромышленных компаний говорили на совещании и о важности качественного сервиса на обслуживание оборудования, по возможности в районе промысла. Этот факт тоже в пользу работы с российскими компаниями.

– Нынешняя ситуация с пандемией, нестандартная для всех, позволила «Дальрыбтехцентру» сделать какие-то выводы в плане внутренней организации? Возможно, возникло понимание, что требуется укреплять какие-то сферы на будущее?

– В целом на нашем предприятии вынужденные карантинные меры не блокировали работу. Да, незначительные срывы по поставкам были. Но, с другой стороны, мы довольно удачно успели в марте заполнить склад материалами и комплектующими. Так что определенная подушка безопасности есть, а дальше будем исходить из текущей ситуации.

Что касается производственных процессов, то «Дальрыбтехцентру» как производителю сельхозтехники и как организации, обслуживающей флот, разрешили возобновить работу в числе первых.

Период карантина стал для нас интересным опытом. Тем более что именно на это время пришлась большая загрузка, и мы понимали, что остановка рабочего процесса для нас смерти подобна. Даже не в плане финансового состояния, а из-за угрозы невыполнения договорных обязательств. Поэтому неделю вынужденных каникул мы потратили на организацию дистанционной работы, закупку средств индивидуальной защиты, термометров, подготовку распоряжения и инструкции для персонала и т.д. Все эти вопросы решал специально созданный на предприятии штаб.

Так что я считаю, этот период мы прошли достойно, не просев по графикам и сохранив здоровье наших людей. Одновременно получили полезный опыт на случай внештатных ситуаций в будущем.

– Как решается вопрос с отправкой наладчиков оборудования на рыбоперерабатывающие предприятия в регионы? Вы принимали участие в обсуждении этого вопроса на площадке Fishnews Online в начале мая, за месяц что-то изменилось?

– На сегодняшний день этот вопрос для всех нас остается острым. Первая группа наших наладчиков уже вернулась с Камчатки. Специалисты отработали, все прошло благополучно: наших ребят встретили в аэропорту, двухнедельную обсервацию они прошли на территории предприятия, выполнили свою работу и вернулись во Владивосток. А вот со следующим проектом – это будет также на Камчатке – пока нет ясности, т.к. ситуация в регионе усугубляется, карантинные меры ужесточаются. Оборудование мы туда уже отправили, с людьми пока меньше определенности.

– Помощи от государства не требуется?

– Государству сейчас хватает затрат. Понятно, что помощь действительно нужна авиакомпаниям, туристическому сектору, учреждениям культуры, медицины, но производственные предприятия, которые оказались в более устойчивых сегментах, должны продолжать работать самостоятельно. Наоборот, я считаю, на них должна опереться экономика в сложный период. А как по-другому? В противном случае очень скоро государству не останется ресурса даже на выполнение своих социальных обязательств. В том числе для этого и необходимо развивать не только добывающую промышленность, но и перерабатывающую, и машиностроение.

К тому же и так с апреля мы заплатили ЕСН в размере 15% вместо 30%. Для нас это существенная экономия, ведь добавленная стоимость на заводе высокая, до 60% – это зарплата работников. Так что двукратное снижение налога – это уже большая поддержка для нас.

– Кстати, много ли рабочих старше 65 лет в «Дальрыбтехцентре» пришлось отправить на карантин по возрасту? Вы, насколько я помню, в последние годы держите курс на привлечение молодых специалистов на предприятие?

– Человек семь отправили, но это не так много. За последние несколько лет мы действительно существенно «помолодели». Вы и сами это видите в цехах. Благодаря этому и коммуникация на производстве осуществляется быстрее. Даже в конструкторском бюро: если в чем-то молодежи и не хватает опыта, за счет использования софта они быстрее могут решать те задачи, которые для них более понятны.

Более того, мы продолжаем работу с кадрами. У нас будущие специалисты получают навыки работы на производстве. В некоторой степени наш опыт в этом направлении уникален. К тому же эта работа весьма активно набирает обороты: еще 3–4 месяца назад на предприятии можно было увидеть большие группы студентов-практикантов. Понятно, что в последние два месяца в цеха мы их не могли пускать, но со снятием карантина планируем вернуться в прежний режим. Причем мы стараемся включать молодежь в производственный процесс завода: кто-то штампы чертит, кто-то решает прикладные задачи на ЧПУ-станках.

В прошлом году в интервью Fishnews вы рассказывали об этом образовательном проекте. Вы планировали его реализовывать совместно с коллегами из «Технологического оборудования» и Дальневосточным федеральным университетом.

– К сожалению, с руководством ДВФУ нам так и не удалось прийти к какой-то конкретике. А сама образовательная площадка действительно существует, уже два года. Пока все держится на инициативе преподавателей профильных кафедр, которые в том числе работают у нас на предприятии. К примеру, мой заместитель Владимир Егорович Лелюхин – к.т.н. и доцент кафедры технологий промышленного производства Инженерной школы ДВФУ – активно приводит своих студентов к нам на завод. И я считаю, это здорово: чувствуется, что на предприятии жизнь кипит, бодрее идет рабочий процесс.

– Судя по всему, и у самих студентов есть интерес?

– Конечно, никакой обязаловки – здесь только те, кому это действительно интересно. Тем более что теперь на предприятии еще и просто приятно находиться: за последние пару лет мы полностью реконструировали цеха «Дальрыбтехцентра», отремонтировали фасады, постоянно переоснащаем производственные мощности, внедряем новые технологии. Не так много мест, где молодежь сможет увидеть такое производство. Кто-то после этого решает для себя остаться в отрасли, на предприятии, а кто-то рассматривает это как практику, которая повысит его профессиональный статус. Кстати, после приобретения такого опыта вполне можно рассчитывать на получение работы на ведущих машиностроительных предприятиях края – на той же «Звезде», почему нет, мы к этому относимся совершенно спокойно.

Недавно «Дальрыбтехцентр» даже заключил партнерское соглашение с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) – сегодня это один из самых популярных университетов по подготовке государственных кадров. Во Владивостоке есть их филиал.

– В РАНХиГС есть и технические направления?

– В основном у них направления права и экономики, хотя в западных филиалах академии ведется переподготовка и технических кадров. Сейчас они рассматривают возможность открыть техническую кафедру и на Дальнем Востоке.

– Артем Георгиевич, за последние годы на предприятии действительно сделано многое, «Дальрыбтехцентр» заметно эволюционировал как внешне, так и внутренне – в плане организации рабочего процесса, технического оснащения цехов. Как сохранить конкурентоспособность в нынешних условиях? Будут ли изменения в формате работы, в стратегии компании?

– В этом плане я никаких изменений для предприятия не вижу: будем следовать выбранным курсом. Мы продолжим отлаживать бизнес-процессы, чтобы они были максимально эффективными. Будем дальше повышать производительность труда, чтобы росла выработка. Будем подбирать грамотные кадры и повышать квалификацию работников. Планируем дальнейшее обновление станочного парка. И, конечно, продолжим совершенствовать наши изделия, чтобы они становились удобней и полезней для рыбаков.

Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2020 г.

  • Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО
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