15 июля 2020 года

Российские инженеры оценили новый опыт в рыбопереработке

С завершением пусконаладочных работ на заводе «Русский минтай» рыбопереработку Приморья обещают вывести на новый уровень. Важным этот проект называют и отечественные машиностроители.

Напомним, 12 июля в ТОР «Надеждинская» стартовали пусконаладочные работы на заводе «Русский минтай» (входит в группу «Русская рыбопромышленная компания»). Новое рыбоперерабатывающее предприятие, построенное в рамках программы инвестквот, должно стать самым крупным и технологичным в Приморском крае.

Участники мероприятия смогли оценить масштабы нового производства и его техническое насыщение. Отмечено, что изготовление основной части оборудования и монтаж технологических линий рыбоперерабатывающего цеха осуществляли приморские специалисты.

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика «Дальрыбтехцентр» (ДРТЦ) Артем Шевченко, российские инженеры уже имеют опыт создания масштабных производств на Камчатке и Сахалине, но реализация столь серьезного проекта в Приморье – особый случай. Тем более что на заводе основной акцент сделан на выпуске продукции высокой добавленной стоимости.

«Для нашей компании этот проект стал интересным опытом, в том числе из-за направленности будущего производства, – заявил Fishnews Артем Шевченко. – Традиционно на Дальнем Востоке строились предприятия первичной переработки – стояла задача освоить большие объемы поступающего сырья. Сейчас же рынок все больше учитывает потребности конечного потребителя. Вот и на заводе «Русский минтай» ставка сделана на выпуск филе, стейков и другой продукции глубокой переработки».

По словам руководителя ДРТЦ, на новом производстве использовано как зарубежное, так и отечественное оборудование – это позволит обеспечить универсальность и высокую надежность рабочему процессу.

В нынешнем проекте приморские инженеры смогли предложить и новое решение – комплексная автоматизация производства с использованием российского программного обеспечения.

«Сейчас управлять работой линий можно с единого пульта, следующим этапом станет интеграция производства в системы управления бизнес-процессами. Иными словами, диспетчер сможет с монитора компьютера осуществлять управление технологическими линиями, контролировать параметры продукции на разных этапах, диагностировать возможные неисправности в работе оборудования, собирать статистику и формировать отчетность», – рассказал гендиректор ДРТЦ во время экскурсии по заводу.

Также благодаря оснащению линий весовым оборудованием можно будет обеспечить полный учет и анализ деятельности каждого технологического участка и всего производства в целом, добавил он.

Усовершенствовали инженеры и сами рабочие места с учетом неблагополучной эпидобстановки: обработчики будут изолированы друг от друга специальными прозрачными экранами.

«Хотелось бы поблагодарить руководство компании «Русский минтай» за возможность участия в этом проекте. Общими усилиями в сжатые сроки удалось проделать колоссальный объем работ: от проработки инженерного проекта до изготовления и установки оборудования. Сейчас все внимание этапу пусконаладки оборудования на рыбе», – отметил Артем Шевченко.

Fishnews