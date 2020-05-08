08 мая 2020 года

Пандемия создала проблемы для рыбопереработки

Вопросы с запуском заводов к лососевой путине и сдачей береговых объектов под инвестквоты требуют срочного внимания регулятора и ручного управления на местах, отметили участники онлайн-конференции, организованной Fishnews.

Отправка инженеров-наладчиков на монтаж и запуск оборудования на береговых предприятиях и судах – стандартная процедура, которая в этом году грозит обернуться коллапсом в регионах. На острые вопросы, которые уже возникают с техническим обеспечением рыбоперерабатывающих производств и реализацией проектов под инвестквоты, указали руководители машиностроительных и рыбопромышленных компаний.

Изоляция без исключений

Первые бригады наладчиков предстоит отправить из Владивостока на Камчатку сразу после майских праздников для запуска предприятий к лососевой путине. Задача неотложная – к добыче красной рыбы на полуострове приступают уже с 1 июня.

Между тем в регионах, особенно удаленных, меры по недопущению распространения коронавируса принимаются и корректируются с учетом текущей обстановки. В Камчатском крае последние изменения в основной документ, регламентирующий вопрос завоза сезонников, были внесены постановлением губернатора от 30 апреля 2020 г. № 68.

Теперь, для северных районов Камчатки – Тигильского, Олюторского, Карагинского, Алеутского и Пенжинского – предусмотрены особые условия. Перед отправкой на эти территории все работники должны пройти обязательную 14-дневную изоляцию в пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском или Елизово.

На западное и восточное побережье Камчатки, куда можно добраться не только авиатранспортом, такие ограничения не распространяются. Сезонные работники и специалисты-наладчики по прилету могут отправляться на самозоляцию в места, организованные самими предприятиями, т.е. уже в районах расположения заводов.

Новые требования начали действовать с 7 мая, но у предприятий из других регионов, которые готовят к отправке своих специалистов, есть определенные опасения. «Мы оперативно связались с людьми, которые там находятся, и получили информацию, что около 400 человек уже находится в очереди на карантин. Все доступные места по обсервации в Петропавловске-Камчатском и Елизово заняты», – поднял волнующую тему генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров. В среднем же размещение бригады из 10 человек на двухнедельную изоляцию оценивается в сумму от 1,2 до 1,5 млн рублей.

Ситуацию прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. По его словам, вопросы обсервации оперативно обсуждаются на штабах в правительстве края. С учетом последней информации, количество организованных мест для самоизоляции составляет порядка 2500, что в разы больше, чем число заявок, поступивших от предприятий на размещение пребывающих работников.

«Безусловно, если у коллег есть актуальная информация, если возникают проблемы с размещением, будем решать в ручном режиме – просьба обращаться напрямую», – подчеркнул Владимир Галицын.

Прямых обращений от предприятий в случае возникновения подобных сложностей ждут и в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края. «Не только рыбаки, но и недропользователи, строители завозят сейчас сезонных рабочих. Решением врио губернатора назначены ответственные лица в агентстве по туризму, которые формируют реестр и дают информацию по заполнению обсерваторов, необходимости дополнительных мест, – сообщил глава минрыбхоза Андрей Здетоветский. – Конечно, мы видим риски переполнения, стараемся упорядочить процесс. Но мы всегда на связи: если у кого-то возникает адресная проблема, прошу выходить на нас по контактам, указанным на сайте министерства. Мы готовы решать эти вопросы».

Производители оборудования также обратили внимание на проблему распределения людских ресурсов по объектам. Инженеры-наладчики, которые являются штучными специалистами, будут вынуждены прерывать работу на 14 дней после каждого перелета, а оставить перерабатывающие предприятия без пусконаладки к путине нельзя, обратил внимание генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

«Ситуацию мы никак не обойдем – абсолютно все приезжающие на Камчатку должны проходить самоизоляцию, – отметил в свою очередь Владимир Галицын. – У нас все компании предупреждены, что на них лежит ответственность по организации вынужденных вывозов своих сезонных работников авиатранспортом, если кто-то на удаленном предприятии все-таки заболеет».

Инвестпроекты под угрозой

Гораздо сложнее обстоит ситуация с реализацией проектов под инвестквоты. Важнейший вопрос – это организация приемки заводов, которую должна проводить межведомственная комиссия с выездом на места.

«К сожалению, как бы мы ни старались реализовать проект вовремя, чтобы успеть к распределению квот на следующий год, есть моменты, которые не зависят от нас. Буквально сегодня поступила информация от инспекции по надзору за строительством. Они ссылаются на постановление правительства № 438, где сказано, что надзорные органы, по сути, могут выехать на место только в силу чрезвычайных ситуаций. Получается, что наш объект до конца года остается без надзора», – рассказал Сергей Ким, один из учредителей компании «Алаид».

Напомним, по данным Минвостокразвития, только на Дальнем Востоке в этом году должны быть запущены пять заводов: на Камчатке (у рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина и компании «Октябрьский-1»), в Сахалинской области (у предприятий «Невод» и «Алаид») и в Приморье («Русский минтай»).

Непреодолимая граница

Еще одна проблема – это работа иностранных специалистов-наладчиков на российских предприятиях. Правительство сделало исключение для таких работников и открыло для них границу. Но даже если будет организовано транспортное сообщение, необходимо предварительное согласование с Федеральной службой безопасности. Списки таких специалистов в ФСБ подаются через федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие-заказчик зарубежного оборудования.

Как рассказал Андрей Здетоветский, есть запрос от Минтруда предоставить информацию о предприятиях, которым необходимо привлекать иностранную рабочую силу для обеспечения функционирования. «Мы сейчас оцениваем возможные меры», – сообщил глава краевого минрыбхоза. Он обратил внимание, что взаимодействие по этому вопросу необходимо организовать и с Росрыболовством и Минсельхозом России.

Проблема закрытых границ оказалась актуальной и для отечественных производителей оборудования, которые должны выполнять монтаж и запуск объектов, находящихся за рубежом. Но если для въезда определенных групп иностранных граждан в Россию порядок все-таки прописали, то для выезда российских специалистов такого механизма на сегодняшний день не предусмотрено.

«Для реализации проектов на территории России мы находим возможности. Но у нас есть и проект с поставкой холодильного оборудования, шефмонтажом и пусконаладкой на судне в Южной Корее. Работы планировалось начать 1 июня, технику отправили самолетом еще в феврале. Но сейчас мы понимаем, что людей доставить туда никак не сможем. В корейском генконсульстве пока также не дают никакой конкретики», – рассказал генеральный директор питерской компании «Колд Трейд Холдинг» Павел Клименко.

Единственный возможный вариант, который пока остался для компаний, оказавшихся в похожей ситуации, – это консультирование заказчиков онлайн. Но далеко не все работы можно выполнить таким образом, подчеркнули специалисты.

«Все происходящее сейчас подтверждает то, о чем мы говорим последние годы: наша страна должна быть максимально независима от иностранного ресурса – как технологического, так и кадрового, – прокомментировал ситуацию Артем Шевченко. – Никто сегодня не может сказать, когда положение стабилизируется и будет ли повторение. Поэтому в отрасли, которая отвечает за продовольственную безопасность страны, нужно полагаться на своих производителей и специалистов и развивать собственную техническую базу».

Предприятия ждут реакции регулятора

Несмотря на сложность ситуации, участники конференции уверены: решения искать можно и нужно. Прежде всего необходима обратная связь с федеральным и региональными властями и оперативная реакция министерств и ведомств на возникающие проблемы. Сейчас особенно важно не допускать перегибов на местах, более ситуативно подходить к решениям, а при необходимости регулировать в ручном режиме, отмечают представители бизнеса.

В ряду первоочередных вопросов, которые требуют оперативности в сложившихся условиях, – обеспечить запуск перерабатывающих заводов к путине и сдать в срок береговые объекты под инвестквоты. Внимания требует ситуация с направлением отечественных и иностранных наладчиков на предприятия в регионы, а также российских специалистов – за рубеж для монтажа и запуска оборудования.

Fishnews