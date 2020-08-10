Июльское письмо владельца Русской рыбопромышленной компании председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину «О направлениях дальнейшего развития рыбохозяйственного комплекса РФ» выгодно отличается от безымянной бумаги без обозначения получателя и отправителя, положенной на стол президенту в ноябре 2017 года. Та скромно называлась «О совершенствовании законодательства о рыболовстве». Чем закончилось «совершенствование законодательства» известно всем: ломка исторического принципа, крабовые аукционы, новые долговые обязательства предприятий в две сотни миллиардов рублей.

Стоит отметить, что практически вся подготовка к «совершенствованию» проходила под грифом «секретно», почти полтора года профессиональное сообщество на предложение: «Давайте обсудим ЭТО!» – слышало простой ответ от чиновников: «А нечего обсуждать». То есть если доступа у вас к гостайне нет – до свидания!

Теперь, три года спустя, стоит отметить – прогресс есть. Владелец одной из ведущих российских рыболовецких компаний излагает свою версию развития отрасли премьер-министру, премьер-министр отправляет это в министерства, и начинается обсуждение. Росрыболовство, ФАС, Минпромторг высказывают свое мнение, остальные ведомства пока думают. РРПК, таким образом, на этот раз подала пример началу открытой дискуссии на тему: куда должна двигаться отрасль.

Думаю, путем РРПК пойдут и остальные лидеры рыбохозяйственного комплекса России – у всех есть свое видение развития. Не отстанут от них и представители отраслевых общественных объединений – им тоже есть что сказать. Уверен, Михаил Мишустин получит их письма, направит в министерства и ведомства, вот это и будет настоящей профессиональной дискуссией «о направлениях дальнейшего развития рыбохозяйственного комплекса РФ» – чего столько лет не хватало.

Теперь о том, почему эту дискуссию открыла РРПК, а не ВАРПЭ, что было бы логично.

Вероятно, дело в том, что рыбаки делегировали право представлять их интересы по сути одному человеку – президенту ВАРПЭ Герману Звереву. Сейчас он не только президент Всероссийской ассоциации рыбаков, но и руководитель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре РСПП, а также член Правительственной комиссии по развитию рыбного хозяйства и т.п.

То есть рыбаки переложили всю ответственностью за решение своих проблем и выбор генеральной линии на единственное лицо. Но это для любого непосильный груз!

Когда все ратовали за консолидацию, но, наверное, не имели в виду, что ситуация будет доведена до такого абсурда. Разумеется, чиновникам удобнее договариваться с единственным представителем отрасли. Но за 10 лет действия «исторического принципа» выросла не только отрасль в целом, выросли и окрепли региональные ассоциации рыбопромышленников. Именно они должны задавать сегодня тон общественной дискуссии, которую инициировала РРПК.

Нынешние чиновники не знают, но рыбаки отлично помнят, что новая эра в развитии рыбохозяйственного комплекса России началась в 2004 году во Владивостоке, на рыболовном траулере «Арчер», где президент Владимир Путин встретился с рыбаками после аукционов начала 2000-х годов. На этом совещании отмечалось, что в 2003 году продолжалось снижение добычи: например, в Приморском крае на 27%, а на Камчатке еще больше – на 30%. Большое количество предприятий отрасли находилось в тяжелом финансовом положении.

В итоге президент принял историческое решение – аукционы отменить, принять закон о рыболовстве, дать рыбакам «длинные» квоты. Наряду с этим рыбаки совместно с руководством страны выработали генеральную линию развития отрасли: вклад в продовольственную безопасность, «рыбу на берег», развитие глубокой переработки и т.п.

Эта цель была ясна и понятна рыбакам.

С какой стати сейчас понадобилось подвергать ревизии решения президента страны?

Как так произошло, что цель «доступная рыба на российский берег» вдруг трансформировалась в обеспечение нужд судостроителей?

Но ведь развитие судостроения не может быть генеральной задачей рыбохозяйственного комплекса. И с каких пор мерилом успешности рыбохозяйственной отрасли стал объем финансов, которые они могут отдать судостроителям? РРПК считает, что с рыбаков каждый год можно брать по 20 миллиардов, а за 30 лет изъять из отрасли 600 миллиардов рублей!

Исходя из этой логики, можно назначить российских аграриев ответственными за развитие машиностроения, например. И кстати, можно посмотреть, на чем судостроители, включая начальство, ездят? Потому что автопром тоже нуждается в инвестициях. Только к чему это приведет?

Новое поколение чиновников полагают, что аукционы – это их ноу-хау.

Тем не менее на наших глазах история рыбохозяйственного комплекса России закручивается по спирали. Более десяти лет длился восстановительный период – всё искореняли последствия аукционов. Теперь собираемся пройтись по этим граблям еще раз.

Эдуард Климов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews



Август 2020 г.

