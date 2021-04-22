Рыбаки просят решить вопрос с разрешениями

Предприятия столкнулись с вопросами по внесению изменений в разрешения на промысел. Тема актуальна в том числе для добытчиков краба, практика территориальных управлений Росрыболовства здесь разнится.

Проблему изменения объектов промысла в разрешении на вылов поднял на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Рыбаки столкнулись с тем, что при необходимости изменить объекты промысла они не могут внести коррективы в уже действующие разрешения, так как некоторые теруправления считают, что это не предусмотрено правовой базой. Получается, что нужно оформлять новое разрешение и доставлять его оригинал на судно, а это финансовые и временные затраты.

О проблеме заявили и в Ассоциации добытчиков краба. «Для крабовых компаний это актуально. У нас очень большое количество районов промысла, большое количество объектов промысла, и по различным производственным ситуациям иногда приходится менять, добавлять объекты», - отметил президент АДК Александр Дупляков на конференции Fishnews Online.

По его мнению, вопрос потребует внесения изменений в правила оформления разрешений на вылов, утвержденные постановлением правительства от 22 октября 2008 г. № 775.

Руководитель объединения обратил внимание, что внесение изменений в части объектов промысла не несет рисков для сохранения водных биоресурсов.

Глобально проблему может решить законодательный переход на электронные промысловые разрешения, полагает Александр Дупляков.

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