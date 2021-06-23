Год назад система таможенных органов на Дальнем Востоке, как и по всей стране, прошла через большую перестройку. Декларированием товаров, перевозимых сухопутным и воздушным транспортом, в регионе теперь занимается Дальневосточная электронная таможня. О работе ДВЭТ и перспективных технологиях для оформления грузов в интервью Fishnews рассказал начальник таможни Александр Сафронов.

- Дальневосточная электронная таможня появилась в результате серьезных изменений системы таможенных органов. Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, какова специфика таможни? И также хотелось бы узнать подробнее о реформе, в рамках которой она была образована.

- Дальневосточная электронная таможня была создана 15 мая 2020 года. Как вы правильно сказали, это стало результатом масштабной реформы таможенных органов России. Если раньше в нашей стране действовало порядка 600 мест таможенного оформления, то теперь эта работа сконцентрирована в 16 местах. По итогам преобразований создано 8 электронных таможен и 16 центров электронного декларирования - Дальневосточный ЦЭД как раз входит в структуру Дальневосточной электронной таможни.

В чем заключается специфика нашей таможни? У нас один таможенный пост - пост декларирования, таможенные операции мы выполняем исключительно в электронной форме. При этом постконтролем, фактконтролем занимаются исключительно таможни фактического контроля.

Также есть специализация по видам транспорта: мы оформляем грузы, которые перевозят все виды транспорта, кроме морского: автомобильный, железнодорожный, авиационный.

- В мае 2020 года правительство утвердило стратегию развития таможенной службы до 2030 года - документ определяет общую концепцию, как должны развиваться таможенные органы. Какие задачи в связи с этим стоят перед Дальневосточной электронной таможней?

- Федеральная таможенная служба выполняет свои первоочередные задачи по обеспечению экономической безопасности страны, национальной безопасности, создает необходимые условия для развития внешнеэкономической деятельности.

Стратегия направлена прежде всего на то, чтобы превратить таможенное администрирование в быстрый и высокотехнологичный процесс. Это необходимо для удобства участников внешнеэкономической деятельности, повышения удобства и качества нашей работы.

Предусматривается цифровизация - этот процесс носит инновационный характер. В 2000-х годах, наверное, никто и представить не мог, что такие изменения вообще возможны. Мы не полностью проверяем все партии товара, а делаем это выборочно. На страже стоит система управления рисками, которая именно для этого и создана - чтобы заменить полный контроль на контроль выборочный. Это позволяет экономить ресурсы госорганов, но главное - беречь время законопослушного участника внешнеэкономической деятельности.

-Риск-ориентированный подход, цифровизация - все это укладывается в реформу контрольно-надзорной деятельности, которая сейчас проводится на национальном уровне.

- Да, в целом по России. Федеральная таможенная служба также работает в этих направлениях. До этого была реформа-2020, сейчас - 2030. Стратегия будет реализовываться по плану, который уже утвердило правительство Российской Федерации, в два этапа - с 2020 по 2024 годы и с 2025 по 2030 годы.

Базой для изменений, в том числе для концентрации декларирования в 16 точках, стала единая автоматизированная информационная система таможенных органов. Она позволила в короткие сроки поменять структуру взаимодействия с участниками ВЭД, сократить сроки оформления грузов. По данным за май, мы выпускаем 92-94% декларационного массива в один день, порядка 78% деклараций выпускается в промежуток до четырех часов.

И самое главное - цифровизация позволяет перейти на доверительные отношения между законопослушным бизнесом и таможенными органами. Участники внешнеэкономической деятельности видят через программу, какие действия выполняет таможня; мы понимаем, какие документы прикладывают и какую информацию о своем товаре вносят участники ВЭД.

- Сейчас идет отказ от территориальной привязки при взаимодействии государственных органов и граждан, бизнеса. Этот принцип экстерриториальности применяется и в вашей работе?

- У нас внедрена диспетчеризация. Для участника внешнеэкономической деятельности, в общем-то, не важно, кто и где оформит декларацию. Он вносит информацию в систему, и она определяет, где осуществят выпуск. Но такая система структурирует работу таможенных органов, исходя из специфики товаропотока, исходя из вида транспорта. Это позволяет оптимизировать трудовые ресурсы и скорость оформления.

Если говорить о Дальневосточной электронной таможне, то в зоне нашей ответственности весь Дальневосточный регион. Если участник ВЭД зарегистрирован на Дальнем Востоке и перемещает товар любым видом транспорта, за исключением морского, оформлять декларацию будем мы.

- Руководитель ФТС Владимир Булавин заявлял о постепенном переходе к интеллектуальной таможне, когда процессы анализа будут автоматизироваться и все шире будет внедряться искусственный интеллект.

- Все графы таможенной декларации - определенная информация. Это колоссальный массив данных, которые необходимо анализировать. Товаров, следующих через границу, очень много, таможня концентрируется на проблемных, так называемых рисковых, партиях. У нас есть специальное подразделение, которое занимается анализом, есть правоохранительные подразделения, которые на основании всего массива данных принимают решение о формах контроля в отношении того или иного вида товара.

И речь идет как раз о переходе на новые методы анализа. Уже сегодня часть деклараций регистрируется автоматически, часть - автоматически выпускается. Человек не участвует. На регистрацию уходит от полутора минут, выпуск декларации в автоматическом режиме, без участия инспектора, занимает до четырех минут.

- Это в случаях, когда система не видит рисков?

- Да, она сама анализирует и принимает решение.

- А какие плюсы обеспечивает внедрение цифровых технологий для законопослушного бизнеса?

- В первую очередь это скорость совершения таможенных операций. Это прозрачность взаимодействия между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенной службой. В стратегии развития таможенной службы на ближайшее десятилетие установлены конкретные целевые ориентиры. Первый из них - полномасштабная цифровизация и автоматизация таможенных органов. То есть предусматривается внедрение технологий, обеспечивающих автоматическое совершение таможенных операций без участия должностных лиц в местах совершения операций.

Не менее важно применение механизмов межведомственного информационного взаимодействия. Часть товаров, например, требует фитосанитарного контроля. В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запрашивается, есть ли разрешение конкретной службы на этот груз, есть ли к нему какие-то вопросы. Если документ имеется, то об этом система сообщает выпускающему инспектору, и вопросов к этой партии будет меньше или не будет вообще.

- Такая система взаимодействия с другими ведомствами уже выстроена, работает? Насколько я понимаю, она используется уже в течение некоторого времени.

- Вы абсолютно правы, она появилась не вчера. Система внедрялась постепенно. Переход на «цифру» происходит в разных сферах, в том числе и во взаимодействии контрольных служб. У наших коллег есть свои базы данных, которые сопряжены с нашими через электронную автоматизированную систему таможенных органов. Она позволяет ускорить все процессы, участнику ВЭД не нужно больше приносить документы на бумаге, как это было раньше.

- Административные регламенты, как правило, предусматривают перечень документов, которые госорганы должны запрашивать у коллег и не могут требовать у компаний.

- Да, к нам тоже устанавливаются определенные требования, чтобы и мы, и участники ВЭД привыкали к цифровизации. Уже прошло, наверное, немало времени с появления Дальневосточной электронной таможни. Все процессы у нас налажены на должном уровне, нет серьезных нештатных ситуаций. Наша работа устойчива.

- Какое место в объемах оформляемых грузов занимает продукция из рыбы и других видов водных биоресурсов?

- Если брать статистику за пять месяцев, то в экспорте на долю этих товаров приходится 15,4% в стоимостном выражении. Поставки продукции из водных биоресурсов в натуральном выражении в общем объеме занимают третье место. Крупнейшая страна-контрагент - это Китай, на него приходится 72% экспорта рыбы и других водных биоресурсов в денежном выражении. Также значительные объемы вывозятся в Республику Корея: 25% по стоимости и более 50% по весу нетто.

В целом на экспорт у нас приходится 60% товаропотока, 40% - импорта. На сегодня мы экспортоориентированная таможня - в силу специфики внешнеэкономических связей.

Важно, чтобы участники ВЭД готовили правильный пакет документов - это напрямую влияет на сроки совершения таможенных операций. Если все сделано верно, правильно заполнена декларация, то проблемных вопросов не возникнет.

Безусловно, мы понимаем важность поставок рыбы и морепродуктов для развития экспорта и стремимся выпускать эти товары в срок, при котором они не теряют своего качества.

Если какие-то вопросы возникают, если что-то непонятно в оформлении, всегда можно к нам обратиться. Мы заинтересованы в том, чтобы товары благополучно перемещались через границу. Это наша прямая задача - обеспечивать контроль таким образом, чтобы законопослушным участникам ВЭД было удобно совершать операции с товаром при пересечении границы.

- Каким образом можно обратиться в Дальневосточную электронную таможню, если у представителя бизнеса возникли вопросы?

- Прежде всего можно позвонить на горячую линию. Ее телефон - 8 (42337) 9-14-26. Если зайти в раздел Дальневосточной электронной таможни на сайте Дальневосточного таможенного управления, там представлена вся информация для связи с Дальневосточным центром электронного декларирования, в том числе с его руководством. Люди обращаются, задают вопросы.

Фото предоставлены пресс-службой ДВТУ.

Маргарита Крючкова, Fishnews

Июнь 2021 г.