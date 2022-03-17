Более 70 лососевых рыбоводных заводов уже работает в Сахалинской области. Ежегодно здесь выпускается порядка 1 млрд экземпляров молоди красной рыбы. Какие перспективы сейчас открыты перед отраслью? Как предприятия проходит этап смены режимов работы, предусмотренный законом об аквакультуре? Есть ли возможность обеспечить ЛРЗ российскими кормами? Об этом в интервью Fishnews рассказал руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков.

— Кирилл Александрович, рыбоводных заводов в Сахалинской области стало больше, а что будет в дальнейшем? Останется ли количество таких предприятий примерно на нынешнем уровне или же оно будет существенно меняться? Как считаете?

— Говорить о том, что число рыбоводных заводов может расти до бесконечности, конечно же, нельзя. Должен быть достигнут определенный баланс между хозяйственной эксплуатацией и естественным функционированием водных объектов.

Определенный рост числа рыбоводных хозяйств продолжится. Можно ли говорить о количественном удвоении? Наверное, нет. Возьмем районы, уже вовлеченные в искусственное воспроизводство. На юго-восточном побережье Сахалина объективно может быть создано еще 10-20 заводов — если исходить из того, что это должна быть эффективная работа.

Если говорить о Курилах, то там достаточно большие перспективы развития сети ЛРЗ по Кунаширу. Думаю, есть потенциал для роста на Итурупе. Но, повторюсь, вряд ли речь идет об удвоении количества заводов.

Существенный рост числа рыбоводных предприятий возможен только при введении дополнительных районов.

— Это какие, например, районы?

— Допустим, северо-восток Сахалина. Но нужно серьезно подумать, стоит ли вводить этот район в аквакультуру. Стремительные решения здесь будут не совсем правильны.

— На возможность создания и работы предприятий помимо биологических влияют и другие факторы — инфраструктура, транспортная доступность и т.д.

— Если говорить применительно к северо-востоку, определенная инфраструктура создана. Существуют дороги, по которым рыбаки вывозят свои уловы. Понятно, что они не соответствуют современным требованиям, но функцию свою выполняют. По линиям электропередач есть сложности, но здесь все зависит от того, насколько предприниматели смогут заинтересовать областные власти в электрификации этих мест и какой эффект для развития экономики даст такая электрификация. Инфраструктурные вопросы при строительстве ЛРЗ важны. Однако ключевой является биологическая обоснованность создания рыбоводных предприятий.

— На совещании, которое проводил в феврале на Сахалине заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов, было озвучено, что Сахалинский филиал ВНИРО (СахНИРО) проводит работу по зонированию морской акватории вокруг Сахалина. В чем состоит эта работа?

— В этом вопросе нам предстоит еще разобраться. На этом совещании мы впервые услышали от руководителя Сахалинского филиала ВНИРО Николая Колпакова о том, что ведется работа подобного рода. Спасибо коллегам из СахНИРО, что они пригласили нас принять в ней участие.

На мой взгляд, воды Сахалина должны быть сегментированы на зоны, пригодные для рыболовства — любительского, промышленного, традиционного. Причем это зонирование должно отталкиваться от единицы запаса. Таким образом, мы более-менее сбалансируем систему и сможем минимизировать конфликтные ситуации.

— Несколько лет назад произошли достаточно серьезные законодательные изменения , и постепенно начался переход предприятий, работавших в режиме искусственного воспроизводства водных биоресурсов, в режим товарной аквакультуры. Как в Сахалинской области прошел или продвигается этот процесс?

— Процесс идет уже два года. На первоначальном этапе возникали проволочки с получением научных заключений о целесообразности формирования рыбоводных участков.

Впоследствии отраслевой науке удалось запустить определенный алгоритм подготовки и утверждения таких заключений. В результате процесс формирования РВУ на базовых водоемах лососевых рыбоводных заводов удалось сделать более ритмичным.

В настоящее время, процесс перехода в режим товарной аквакультуры полностью завершили десять ЛРЗ, три находятся на завершающей стадии.

Следует отметить работу Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, которое в рамках своих полномочий старается всячески содействовать заключению договоров пользования рыбоводными участками действующими предприятиями.

С 1 марта вступил в силу приказ Минсельхоза РФ от 11 июня 2021 года № 392 «Об утверждении Методики расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры», содержащий нормы, которые, как мы надеемся, позволят поставить точку в процессе перехода предприятий,работавших в режиме искусственного воспроизводства водных биоресурсов, в режим товарной аквакультуры. Этим документом предполагается возможность учета результатов работы предприятия в режиме искусственного воспроизводства при расчете объема объектов аквакультуры, подлежащих изъятию.

Мы ожидаем трудности в процессе утверждения актов выпуска по новым правилам, но рассчитываем, что для их преодоления будет достаточно разъяснений регулятора.

— А что вообще необходимо для перехода из режима искусственного воспроизводства на режим товарного рыбоводства?

— Должен быть сформирован рыбоводный участков. Далее предприятие заявляется на приоритетное, без конкурсных процедур, получение РВУ. Предоставляет необходимый пакет документов — в принципе, он достаточно простой. Проходит процедура закрепления участка.

— Следующий вопрос родился в результате проблемной ситуации, которая была осенью с кормами . Россельхознадзор тогда ввел ограничения на поставки кормовой продукции из ряда стран, и встал вопрос об обеспечении лососевых рыбоводных заводов. Ввоз тогда возобновился. Как сейчас с этим обстоят дела? Есть обозримая перспектива перехода на российскую продукцию или импортозамещение пока выглядит нереалистично?

— Вы знаете, я бы этот вопрос разделил на два. Если мы говорим про рецептуры, то они есть, и очень достойные. Например, рецептуры, разработанные ВНИРО, не только не уступают, но по некоторым параметрам даже превосходят корма, которые мы используем довольно длительный период. Мы проводили соответствующие опытные работы с рецептурами ВНИРО.

Второй вопрос: как поставить производство на промышленные рельсы и обеспечить потребности рыбоводов в кормах. Мы используем в своей работе исключительно стартовые корма, которые в линейке производителей занимают лишь небольшую часть. Следовательно, и выручку приносят соизмеримую.

Также при локализации производства кормов следует учитывать потенциальные объемы. Сахалинская область может потреблять 500-600 тонн кормов в год.

Целесообразно ли строить бизнес-модель на узком сегменте кормов и таком объеме производства, у меня понимания нет.

— То есть это вопрос не только и не столько лососеводов?

— Абсолютно. Это совсем другой бизнес. Его возможности должны оценивать те, кто им занимается. Для нас главное — чтобы рецептура и качество кормов отвечали нашим потребностям и позволяли выращивать крепкую молодь, обеспечивающую хорошие возвраты.

Мы надеемся, что рецептуры, которые сегодня существуют, в частности, во ВНИРО, найдут свое применение в промышленном масштабе и будут изготавливаться в достаточном объеме.

— Какие еще вопросы сейчас актуальны для лососевых рыбоводных заводов, в частности для ЛРЗ Сахалинской области?

— Вопросов много. Связаны они по большей части с работой в новом для нас режиме товарной аквакультуры, а также с ветеринарным сопровождением этого процесса.

Однако оформим мы эти вопросы чуть позже. Пока переходим с одного этапа на другой.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Март 2022 г.