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Вопросы обеспечения любительского лова лососей в Сахалинской области обсуждались на совещании у замглавы Росрыболовства Василия СОКОЛОВА

Оптимальную картину участков для рыбного хозяйства продумают в Сахалинской области

В Сахалинской области формируют концепцию оптимального расположения участков для рыболовства и аквакультуры. Для этого в регионе организуют специальную рабочую группу.

Вопросы обеспечения любительского лова лососей в Сахалинской области обсуждались на совещании у замглавы Росрыболовства Василия Соколова, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что согласно федеральному законодательству, участки для организации любительского лова по путевкам могут формироваться не везде — акватория для этого должна входить в список, утвержденный правительством РФ. Также должны быть указаны виды водных биоресурсов, по которым можно организовывать лов. Перечни определяются по предложению региональных властей.

На сегодняшний день в Сахалинской области уже сформированы пять новых участков для лицензионного лова лососей, рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Теперь ожидается проведение конкурсных процедур по закреплению этих участков за пользователями. С учетом того, что любительский лов симы традиционно открывается с 15 мая, агентство попросило федеральный центр оперативно решить вопрос с предоставлением РЛУ.

Также ожидается внесение изменений в распоряжение правительства РФ по местам организации лова — таким образом, по словам Ивана Радченко, планируется сформировать еще порядка 10 участков для любительской рыбалки. Это акватории для лова лососей на восточном побережье Сахалина.

Кроме того, решено, что в путину 2022 г. продолжат работу рыболовные участки Главрыбвода.

Участники совещания также обсудили работу по формированию концепции оптимального расположения участков в Сахалинской области. Речь идет об участках не только для разных видов рыболовства, но и для аквакультуры, уточнил Василий Соколов. «Будет нарисована в итоге некая идеальная картина с рекомендациями науки», — добавил он.

Такая работа уже активно ведется, рассказал руководитель Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) Николай Колпаков. Он предложил организовать рабочую группу, координация в рамках которой поможет вовремя выполнить задачу по участкам. Срок реализации этого поручения — к 1 июня.

Василий Соколов поставил Сахалино-Курильскому теруправлению Росрыболовства задачу выступить координирующим органом по созданию такой группы.

При обсуждении вопросов формирования участков замглавы Росрыболовства также особо отметил, что важно не создавать предпосылок для конфликта интересов пользователей.

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НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовствосахалин
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