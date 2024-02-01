Изменения, внесенные в июле в закон о рыболовстве по принципам закрепления рыболовных участков, распространяются не только на предприятия, занимающиеся промышленным ловом, но и на организаторов любительской рыбалки. О новых обязательствах и работе, уже привычной для тех, кто устраивает отдых для поклонников любительского лова, в интервью Fishnews рассказала президент Ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун .

— Марина Васильевна, ассоциация, которую вы возглавляете, проводит экологические акции, занимается просветительской работой, участвует в обсуждении вопросов регулирования. Какие у объединения планы?

— Несколько слов о нашей организации. Ассоциация существует более десяти лет и объединяет сторонников сохранения лососевых видов рыб, организаторов рыболовства по принципу «поймал — отпустил» и рыбаков, которые соблюдают такой подход, производителей снаряжения для любительской рыбалки. Также вместе с нами работают волонтеры, которые участвуют в различных экологических акциях.

Мы поддерживаем и реализуем проекты, которые прежде всего направлены на сохранение популяций лососевых в Российской Федерации. Убеждены в необходимости рационального природопользования, которое не наносит ущерба водным экосистемам, — этого помогает добиться организация экотуризма, рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал — отпустил».

В декабре на общем собрании ассоциации мы подвели итоги 2023 года и определили приоритеты на 2024 год. Одно из важных направлений — участие в межведомственной рабочей группе по вопросам совершенствования российского законодательства в сфере рыболовства. Мы участвуем в деятельности научно-промысловых советов — Дальневосточного, Северного бассейнов; в работе совместной российско-норвежской комиссии по вопросу изменения мер регулирования сетевого лова атлантического лосося на смешанных запасах в водах Норвегии.

Проводим мониторинг нормативных актов в составе рабочей группы ВАРПЭ. У нас подписано соглашение с Лигой нахлыста и кастинга. Запланировано много совместных мероприятий с Федерацией рыболовного спорта, с такой популярной среди рыбаков платформой, как «Русфишинг» («Центральный форум рыбаков»).

Наш приоритет — популяризация принципа «поймал — отпустил» как наиболее экологичного способа любительской рыбалки, и не только в отношении лососевых видов рыб. Медленно, но верно этот принцип обретает признание среди рыбаков-любителей в нашей стране. Принцип заключается в том, чтобы пойманная рыба независимо от размера или пола была выпущена невредимой обратно в воду. Акт поимки становится целью рыбалки, заменяя необходимость убивать рыбу. «Поймал — отпустил» позволяет большему количеству рыбаков поймать гораздо большее количество рыбы. Ущерб, наносимый популяции, сведен к минимуму, а потенциал для успешного воспроизводства рыбы значительно расширен.

В этих целях мы осуществляем целый комплекс мер. Организуем молодежные нахлыстовые клубы: в прошлом году уже были первые выпускники. Участвуем в рыболовных выставках, где распространяем флаеры и буклеты с информацией о том, почему важно отпускать пойманную рыбу, и о том, как правильно ее отпускать. Выпустилинесколько книг, посвященных лососевым. Одна из них «Лосось Лакс и великое путешествие» — русская версия замечательной детской книги о необходимости бережного отношения к семге, мы распространяли издание в регионах, где водится этот вид.

Ассоциация в этом году реализует целый ряд инициативных проектов членов нашего наблюдательного совета с целевым финансированием. Один из них — это проект «Путь лосося» сахалинского клуба «Бумеранг». Мы работаем с фондом «Мурманский лосось» на Кольском полуострове. Ведем многолетний проект по воспроизводству и сохранению лосося в реке Умба с компанией «Фосагро»: ежегодно у нас осуществляются экспедиции на Кольский полуостров — попутно снимаем фильм о том, как реализуется проект по искусственному воспроизводству лососевых посредством гнезд-инкубаторов.

Продолжаем и издательскую деятельность. В конце прошлого года выпустили первый отечественный «Атлас лососевых рыб России», который за короткое время уже стал очень популярным. Это совместный проект нашей ассоциации и Русского географического общества, 24 января в штаб-квартире РГО состоялась презентация атласа.

Мы планируем выпустить методическое пособие организации рыболовного туризма на лососевых водоемах — оно будет распространяться среди наших партнеров на рыболовных базах и среди тех, кто собирается заняться организацией такого вида туризма.

Продолжим совместно с партнерами и учеными-ихтиологами из МГУ проект по охране рек Западной Камчатки с популяциями стальноголового лосося, которого называют камчатской семгой. Будем и дальше популяризировать проект по сохранению тайменя на реке Тугур. Запланировано несколько экологических акций по очистке и восстановлению лососевых водоемов с волонтерами.

В общем, всех планов не перечислить, но основные направления я назвала.

— Раньше мы воспринимали ассоциацию как организацию, решающую задачи в Мурманской области. Но сейчас понятно, что ваша деятельность выходит за пределы только Северного бассейна — в других регионах вы также работаете?

— Вы абсолютно правы. Наша география расширяется. Мы помогаем проекту по восстановлению и сохранению популяцииэйзенамской форели в самом большом и глубоком горном озере Северного Кавказа Кезеной-Ам, которое находится на границе Чечни и Дагестана. Здесь водится совершенно уникальная рыба, эндемик, которая находится под угрозой исчезновения, но есть шанс ее сохранить.

В прошлом году у нас состоялась экспедиция в Печоро-Илычский заповедник на реке Печора, протекающей по территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

В чем уникальность этой реки? Печора, вероятно, единственная река в России, где водился и атлантический лосось, и таймень. По результатам экспедиции подтвердился вывод ученых о том, что печорского тайменя уже можно отнести к категории «исчезнувших». Популяция семги также истощена, многие нерестовые участки реки пустуют. По итогам экспедиции появился фильм «Путешествие на родину лосося», также мы разработали проект по восстановлению атлантического лосося реки Печора посредством гнезд-инкубаторов.

Есть у нас планы и в Архангельской области. Мы сотрудничаем с Северным (Арктическим) федеральным университетом (САФУ). И наши лососевые атласы сейчас разойдутся по многим вузам, которые готовят специалистов в сфере рыбного хозяйства.

У нас в ассоциации накоплены серьезные компетенции в области управления лососевыми водоемами в целях любительского рыболовства, и начало этой работе действительно было положено на Кольском полуострове.

— В ноябре вы побывали на Камчатке, участвовали в круглом столе по вопросам организации любительской рыбалки . Какие впечатления остались от поездки на Дальний Восток? Что заинтересовало и, может быть, удивило в опыте коллег?

— В первую очередь, конечно, масштабы рыболовства Дальнего Востока. Объемы вылова, допустим, на Северном бассейне — я сейчас говорю о промышленной добыче — несопоставимы с объемами Дальневосточного бассейна, в частности Камчатки.

Я всю жизнь прожила на Кольском полуострове, изъездила его вдоль и поперек. Рыбачила на многих реках и всегда считала, что ничего нет прекрасней нашей северной природы. Но Камчатка поразила. И прежде всего — сплоченностью людей, чудесами природы, вулканами, горячими источниками. Я очень мало дней там провела, поэтому очень хочется вернуться и познакомиться с этим удивительным краем поближе. Надеюсь, что у меня будет еще очень много открытий на Дальнем Востоке. Очень хочется побывать и на Сахалине, и в других дальневосточных регионах, каждый из которых по-особенному прекрасен.

На Камчатке, в отличие от Кольского полуострова, очень много видов лососевых. На них ведется масштабный промысел. Широко развито и любительское рыболовство, однако в основном оно ведется по принципу «поймал — изъял». Но всегда надо помнить о том, что, каким бы ни было изобилие рыбы, при ее повсеместном вылове запасы будут истощаться — об этом говорит печальный мировой опыт. Мне кажется, рыболовам-любителям и организаторам рыбалки на Камчатке нужно все-таки об этом задуматься.

На Кольском полуострове в любительском рыболовстве в отношении семги преобладает принцип «поймал — отпустил». И это помогает сохранить популяцию на тех реках, которые привлекают туристов.

— Вы упомянули, что занимаетесь в том числе вопросами рекреационного рыболовства, туризма. Сейчас много говорится о перспективности внутреннего туризма. На ваш взгляд, какие возможности открывает здесь любительская рыбалка и что нужно, чтобы эти преимущества реализовать?

— Вы знаете, рыболовный туризм уже давно занял прочное место как в мировой, так и в российской туристической индустрии. В России ресурсный потенциал для развития рыболовного туризма поистине неисчерпаем. То, что есть сегодня, — это малая толика того, что может быть развито в будущем. Но надо иметь в виду, что в основе устойчивого развития рыболовного туризма лежит принцип «поймал — отпустил». Об этом говорит и наш российский, и мировой опыт. В рыболовном туризме уже сформировались определенные стандарты, культура рыбалки. В Мурманской области рыболовный туризм успешно развивается уже более 25 лет.

Больших секретов успеха тут нет: соответствующая инфраструктура размещения и технического обеспечения баз и лагерей, высокий уровень сервиса, высокопрофессиональный персонал, безопасность туров и правильное соотношение цены и качества турпродукта. Ну и конечно же, то, за чем едет рыбак, — улов. Кто-то отправляется за трофеем, кто-то — за количеством рыбы, кто-то — за новизной места. Но все рыбаки едут поймать рыбу.

И пользователь участка, на котором оказываются комплексные туристические услуги и осуществляется любительская рыбалка, должен заботиться о сохранности рыбы в реках. Если, конечно, он хочет работать долго и успешно.

— Вы упомянули охрану биоресурсов — это одна из составляющих того, на каких принципах государство готово предоставлять в пользование рыболовные участки. Вы входите в межведомственную рабочую группу для формирования принципов закрепления участков. Выступаете на заседаниях как представитель направления любительского рыболовства. И представляете, в общем-то, северные регионы. Ведь в основном высказываются дальневосточники.

— Да, очень активную позицию занимают представители дальневосточных регионов — это как раз говорит о большой заинтересованности в решении вопросов властей региона и отраслевой сплоченности. Я вижу активную работу дальневосточников на всех заседаниях.

Новые правила определения границ рыболовных участков еще в разработке, как и законопроект в этой сфере. Вопросов на каждом заседании возникает много, но все они не остаются без внимания и детально обсуждаются.

Изменения, которые внесены в отраслевую нормативную базу и еще будут вноситься, касаются и любительского рыболовства. Повышаются требования к пользователям участков. Для членов нашей ассоциации, работающих на Кольском полуострове, в Хабаровском крае, это не новость. Они давно осуществляют как охрану водоемов, так и научное обеспечение, помогают муниципалитетам, где находятся их рыболовные участки. Проводят мониторинг состояния запасов водных биоресурсов. Организуют рыбалку по принципу «поймал — отпустил», поэтому ресурсы на этих водоемах в хорошем состоянии.

По новому закону пользователи рыболовных участков должны будут обеспечивать производственный контроль — иными словами, участвовать в охране водных биоресурсов. Появляется новое требование — искусственное воспроизводство биоресурсов на тех водных объектах, где запас подвергается большому прессингу. Конечно, такая работа должна проводиться на основе рекомендаций ВНИРО.

Участие в социально-экономическом развитии региона — еще одно новое требование, которое касается как рыбопромышленников, так и организаторов любительской рыбалки. Эти обязанности потребуют от пользователей рыболовных участков большей ответственности, тщательного планирования и бережного отношения к водным биоресурсам. И конечно, мы готовимся ко всем этим нововведениям.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Февраль 2024 г.